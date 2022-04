Nach dem Klassenerhalt: Hofmann im "ehrlichen Austausch" mit Gladbach

Jonas Hofmann schaute sich die Tage in München um - dort spielen Alex Zverev & Co. Tennis. Gladbachs Nationalspieler zeigte sich am Rande des Turniers gesprächig.

Abflug aus Gladbach oder bleiben: Jonas Hofmann will sich zeitnah entscheiden. IMAGO/Mika Volkmann

Im Sommer 2021 sah sich Max Eberl genötigt, ein Statement zur Zukunft von Jonas Hofmann abzugeben. "Es gibt weder ein konkretes Angebot von Bayern München, noch gab es konkrete Gespräche", so der damalige Manager von Borussia Mönchengladbach am Ende der Transferperiode.

Borussias Nationalspieler und EM-Fahrer, der am 7. Oktober 2020 zu seinem Länderspiel-Debüt (3:3 gegen die Türkei, Einwechslung in der 59. Minute) kam, war in den Fokus des Rekordmeisters gerückt, stand einige Monate zuvor aber auch auf der Liste von Tottenham und Chelsea. Bei den Fohlen besitzt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 - nun stellt sich die Frage, ob die seit Januar 2016 laufende Zusammenarbeit fortgesetzt wird oder nicht.

"Ich denke, dass die Gespräche in den nächsten Wochen weiter fortgeführt werden und auch finalisiert werden", sagte der Offensivspieler beim Besuch des Münchner Tennisturniers am Montag. Er befinde sich in "ehrlichem Austausch" mit den Verantwortlichen des VfL.

Ein klares Bekenntnis pro Mönchengladbach vermeidet der 29-jährige Offensivspieler, wohl auch, weil die Saison der Fohlen gerade erst mit dem erkämpften Klassenerhalt in Freiburg (3:3) so gar nicht rund lief. "Wir haben zuletzt andere Probleme gehabt", sagt Hofmann mit der Betonung auf die sportliche Misere. "Ich ordne dem alles unter." Nun ist die Zeit für die Gespräche aber gekommen.

Wegen der Winter-WM: Regelmäßige Spielpraxis ein Zukunfts-Aspekt

Normalerweise würde Hofmann nach dieser Saison das große Ziel Weltmeisterschaft im Sommer vor Augen haben, doch weil das Turnier in Katar erst im November startet, gilt es bei seiner vertraglichen Situation den Aspekt regelmäßige Spielpraxis zu berücksichtigen. In Gladbach stehen die Chancen dafür eher gut - in den knapp sechseinhalb Jahren im Borussen-Trikot hatte er stets den Status eines Stammspielers (178 Pflichtspiele, 30 Tore).

Hohe Ansprüche für Katar

Für die Winter-WM formuliert Hofmann hohe Ansprüche: "Wenn man längere Zeit dabei ist, hat man ganz klare Ziele. Mit Deutschland hast du immer eine Mannschaft im Turnier dabei, die den Titel holen kann." Seine Vorfreude auf die WM bezeichnet der zehnmalige Nationalspieler als "unfassbar groß".