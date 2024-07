Nach dem Karriereende im Sommer: Das sind die Zukunftspläne von Nikola Karabatic

Im Handball hat Nikola Karabatic alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Privat hat der französische Nationalspieler und ehemalige Bundesliga-Profi noch viel vor.

Der dreimalige Welthandballer Nikola Karabatic freut sich auf die Zeit nach seinem Karriereende und hat schon feste Pläne. "Ich will erstmal einiges erleben", sagte der französische Nationalspieler und sprach von einem Spiel des FC Bayern München in der Allianz Arena, "dieser Wand" bei Borussia Dortmund oder einem Besuch beim Super Bowl.

Bei den Olympischen Spielen in Frankreich endet nach über zwei Jahrzehnten die mit unzähligen Titeln dekorierte Karriere des 40-Jährigen, der beim THW Kiel zum Weltstar reifte. "Ich will einfach ein bisschen Freizeit haben und meine Freunde in ganz Europa besuchen", kündigte Karabatic an und stellte klar: "Ich will nicht sofort Trainer, Manager oder Präsident werden."

Letzer Auftritt in Deutschland

Bevor sich der Franzose vor Heimpublikum verabschieden wird, kehrt er ein letztes Mal nach Deutschland zurück. Mit der Équipe Tricolore trifft der dreimalige Olympiasieger und viermalige Weltmeister am Samstag (17.30 Uhr) auf die DHB-Auswahl.

"Es ist bisschen wie nach Hause kommen", befand Karabatic, der vier Jahre für Kiel spielte (2005 - 2009) und unter anderem die Meisterschaft, den Pokal und die Champions League gewann.