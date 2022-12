Nach dem Jahr der Stagnation: Hellmann und Leki müssen zeitnah liefern

Personell hat die DFL die Weichen neu gestellt. kicker-Chefredakteur Rainer Franzke kommentiert die Entscheidungen beim Dachverband.

Hinterfragen, alles hinterfragen! Das ist einer der am häufigsten verwendeten Sprüche von Unternehmensberatern und -moderatoren. Und selbst Erfolgsmodelle infrage zu stellen, hat etwas mit Zeitgeist zu tun. Alles hinterfragen - das hatte sich auch Donata Hopfen zu eigen gemacht in den knapp zwölf Monaten ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin der DFL.

Sie hinterfragte auch Entscheidungen ihres Vorgängers Christian Seifert, der nun - unbestritten von Freund und Feind - von 2005 bis Ende 2021 die DFL zu einem äußerst erfolgreichen Vorzeigeunternehmen gemacht hatte.

Kleine Verträge und große Baustellen

2022 war das Jahr der Stagnation bei der DFL. In der Ära Hopfen wurde alles hinterfragt und für die Zukunft nichts ausgeschlossen. Abgeschlossen wurden einige kleinere Verträge, offen blieben viele große Baustellen. Die am Mittwoch vollzogen Aufhebung des Vertrages zwischen der DFL und Hopfen war folgerichtig. Man habe eine "tragfähige Zukunftsstrategie für den deutschen Profifußball entwickelt", erklärte Hopfen bei ihrem Abschied.

Diese hat der Aufsichtsrat nicht mitgetragen. Die Vertragsaufhebung wurde in derselben Pressemitteilung am Mittwochabend so begründet: "Grund hierfür sind unterschiedliche Vorstellungen über die weitere strategische Ausrichtung der Gesellschaft."

Mit Axel Hellmann und Oliver Leki als Interims-Führungsduo bis zum Ende dieser Saison stehen nun zwei erfolgreiche Persönlichkeiten aus der jüngeren Generation der Führungskräfte in der Bundesliga an der Spitze der DFL. Hellmann als Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt und Leki als Vorstand Finanzen, Organisation und Marketing des SC Freiburg haben ihre Klubs in den vergangenen Jahren zukunftsfähig aufgestellt.

Frankfurt und Freiburg sind sportlich erfolgreich und wirtschaftlich gesund. Und beide Klubs haben klare Führungsstrukturen und qualifizierte Mitarbeiter, die es eben erlauben, dass Hellmann und Leki sich auf Aufgaben im Interesse der 36 Gesellschafter (Klubs) der DFL für ein halbes Jahr konzentrieren können und für ihre eigentlichen Tätigkeit bei ihren Vereine weniger Zeit investieren können.

Die Prioritäten: Grundlagenvertrag und Fernsehvertrag ab 2025

Das ist ohne Zweifel ein spannendes Projekt und setzt das Interimsduo auch unter Druck. Denn: Ergebnisse müssen nach dem verlorenen Jahr 2022 zeitnah geliefert werden bei der DFL. Weder der neue Grundlagenvertrag mit dem DFB noch die Ausschreibung des neuen Fernsehvertrages ab Sommer 2025, die Gespräche mit dem Bundeskartellamt wegen der 50+1-Regel oder der geplante Einstieg eines Investors nebst anderen Baustellen lassen kein Warten mehr zu bis eine neue Führungskraft im Sommer an der Spitze der DFL steht.