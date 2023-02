Nach dem Härtetest in Monaco: Bayers Charaktertest in Freiburg

Nach dem hoch dramatischen Einzug ins Achtelfinale der Europa League steht Bayer 04 am Sonntag in Freiburg vor der nächsten schweren Prüfung - und Trainer Xabi Alonso vor einem äußerst komplizierten Aufstellungspuzzle.

Aus Monaco berichtet Stephan von Nocks

Die Taktung ist brutal. Nach aufreibenden 120 Minuten beim Triumph in Monaco am Donnerstag muss Bayer 04 am Sonntag beim SC Freiburg ran. "Wir hatten keine Zeit zu feiern", erklärte Trainer Xabi Alonso am Tag nach dem 5:3-Sieg im Elfmeterschießen gegen die AS Monaco, bei dem die Werkself ihre beste Leistung unter dem Spanier ablieferte.

Ein Erfolgserlebnis, das einen Schub bringen soll. "Wir haben über weite Strecken ein wirklich gutes Spiel gemacht. Wir müssen uns bewusst sein, auf welchem Niveau wir spielen können", fordert Innenverteidiger Jonathan Tah. Doch am Sonntag wird sich auch die Frage stellen, wie Bayer den Härtetest in Monaco körperlich weggesteckt hat.

"Das ist schon nicht ohne. Vor allem weil uns drei gesperrte Spieler nicht zur Verfügung stehen", weiß Sechser Robert Andrich, "unser Kader ist breit genug, aber mit 120 Minuten in den Knochen nach Freiburg zu reisen, ist ein harter Brocken." Dem Härtetest von Monaco folgt nun also der Charaktertest bei extrem laufstarken Freiburgern. Oder wie es Tah ausdrückt: "Jetzt geht es um die Mentalität."

Für Xabi Alonso stellt sich die Frage nach der Aufstellung ein höchst kompliziertes Puzzle dar. Gibt es doch eine ganze Reihe von Fragezeichen. Wobei die Auswahl in der Innenverteidigung für Leverkusens Trainer extrem eingeschränkt ist. Fallen doch Tah und Piero Hincapie gelb-gesperrt aus.

Da mit den verbliebenen Kandidaten fürs Abwehrzentrum, Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou und Timothy Fosu-Mensah, keine stimmig besetzte Dreierkette möglich ist, spricht Vieles für eine Viererabwehr. Zumal Linksverteidiger Daley Sinkgraven nach Oberschenkelproblemen einsatzbereit ist. "Er trainiert ohne Probleme. Er kann am Sonntag spielen", gab Xabi Alonso grünes Licht.

Der Trainer kündigte mehrere Wechsel an. "Nach den 120 Minuten brauchen wir frische Beine für Freiburg", erklärt der 41-Jährige, der sich bei mindestens drei Schlüsselspielern die Frage stellen muss, ob er sie aufgrund der Belastung von Beginn an einsetzen soll.

Den In Monaco überragenden Florian Wirtz musste er in der Endphase der Verlängerung mit muskulären Problemen, bei denen es sich um Krämpfe gehandelt haben soll, ebenso auswechseln wie den völlig ausgepumpten Jeremie Frimpong. Und Andrich, der durchspielte, befindet sich seit dem Wiederauftakt im Dauereinsatz.

Drei Kandidaten, die sich für eine Pause aufdrängen, aber deren gemeinschaftliches Fehlen qualitativ nicht aufzufangen wäre. Xabi Alonso wird lange tüfteln müssen, wie er eine Mannschaft formiert, die stark genug ist, um in Freiburg zu bestehen, bei der er aber kein zu großes Risiko eingeht, wichtige Spieler mit Verletzungen zu verlieren.

Das gilt auch für seine Sturmbesetzung, für die Moussa Diaby wieder als Startelfkandidat zur Verfügung stehen könte. In Monaco wurde der französische Nationalspieler anfangs aufgrund einer leichten Adduktorenverletzung vorsichtshalber noch geschont, Diabys Joker-Einsatz in der Europa League "war kein großes Risiko, aber schon ein kleines. Wir waren vorsichtig", erklärte der Trainer.

Bis Sonntag sollte sich dieses zumindest weiter reduziert haben. Das trifft sich gut, wird doch mit dem rot-gesperrten Amine Adli in Freiburg der Akteur fehlen, der in Monaco als Diaby-Ersatz nicht nur wegen seines Treffers zum 3:1 zu überzeugen wusste.