Nach dem Fehlstart: Ferchichi bremst die Erwartungen beim TSV Havelse

Mit null Punkten ist der TSV Havelse in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Für Trainer Samir Ferchichi lag es zu einem beträchtlichen Teil am fehlenden Spielglück. Mit Yannik Jaeschke bricht für längere Zeit der Torjäger weg.

Den Saisonstart hatten sie sich beim TSV Havelse anders vorgestellt. Zumindest in Sachen Punktausbeute. "Wir hatten uns natürlich mehr als null Punkte nach zwei Spielen erhofft", sagt Trainer Samir Ferchichi angesichts der Auftaktniederlagen gegen Holstein Kiel U 23 (1:2) und beim Bremer SV (1:4). In Panik verfällt im Westen Hannovers aber noch niemand. "Wir hatten in den ersten beiden Spielen einfach kein Spielglück", erklärt der TSV-Coach.

Gegen die Kieler Jungstörche nutzten die Havelser in der Anfangsphase ihre Chancen nicht. Dazu kamen Unaufmerksamkeiten im Verteidigen von Standardsituationen. "Dann verlierst du ein Spiel, das du gewinnen musst", so der 38-Jährige weiter. Beim Bremer SV war es ähnlich. "Wieder waren wir vor dem Tor nicht konzentriert genug. Dazu kommt ein individueller Fehler in unserer Defensive, ein zweifelhafter Elfmeter für Bremen und ein nicht gegebener Strafstoß für uns, ohne dass ich mich hier über die Schiedsrichterentscheidungen beschweren möchte."

Ferchichi kennt die Stellschrauben

Der Ausfall von Torjäger Yannik Jaeschke, der mit einem Achillessehnenriss die komplette Hinrunde verpassen wird, fällt dabei natürlich ins Gewicht, als alleinige Ausrede will der Coach das aber nicht gelten lassen. "Natürlich fehlt ein Führungsspieler wie Yannik auf und neben dem Platz, aber wir hatten auch ohne ihn unsere Möglichkeiten." Ferchichi weiß umso mehr, wo er an den Stellschrauben drehen muss. "Wir müssen im Training noch intensiver arbeiten, dass wir am Spieltag 100 Prozent auf den Platz bringen können. Wir müssen im Abschluss konzentrierter werden und unsere Fehler minimieren."

Beim Blick auf die Konkurrenz wollen die Havelser naturgemäß auch die Kirche im Dorf lassen. "Mit unserem Etat gehören wir sicher nicht zu den Topteams. Andere Mannschaften haben deutlich mehr Möglichkeiten. In der vergangenen Saison sind wir auch nicht gut gestartet. Am Ende sind wir durch eine gute Rückrunde Sechster geworden. Das jetzt als Maßstab zu nehmen, wäre vermessen. Für uns kann es angesichts der Konkurrenz nur das Ziel einstelliger Tabellenplatz sein", relativiert Ferchichi die durchaus gestiegene Erwartungshaltung.

Vor dem Duell mit Meisterschaftsfavorit VfB Oldenburg am Freitag (19.30 Uhr) will Ferchichi aber nicht nur kleine Brötchen backen. "Wir haben auch gegen Oldenburg eine Chance", sagt der 38-Jährige mutig und hofft dabei nicht nur auf das nötige Spielglück.