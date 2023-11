Nach dem Ende der Serie: SVE blickt schon auf Schalke

Nach sieben Ligaspielen ohne Niederlage hat es die SV Elversberg am Wochenende wieder erwischt. St. Pauli war ein verdienter Sieger an der ausverkauften Kaiserlinde.

Es war ein echtes Spitzenspiel am Freitagabend in der Ursapharm-Arena in Elversberg. 10.150 Fans an der Kaiserlinde gaben dem Duell der zuvor in sieben Ligaspielen ungeschlagenen SVE mit Primus FC St. Pauli einen angemessenen Rahmen.

Erstmals seit dem 26. August, als der Aufsteiger gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause gleich mit 0:5 den Kürzeren zog, hieß der Verlierer wieder einmal Elversberg. Es war ein verdienter 2:0-Sieg der Gäste aus Hamburg, die vor allem in der ersten Hälfte das Geschehen klar diktierten.

"Natürlich sind wir traurig, dass die Serie gerissen ist, aber man muss schon sagen, dass der Sieg von St. Pauli verdient war", erklärte SVE-Offensivspieler Jannik Rochelt nach Spielschluss. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison gelang seiner Mannschaft kein eigener Treffer. Der abgezockte Gegner war einfach trotz Pokalspiel mit Verlängerung in den Knochen (2:1 gegen Schalke) zu stark, ließ in beiden Abschnitten nur je eine klare Chance der Saarländer zu und schoss schon vor der Pause angetrieben von einem überragenden Marcel Hartel die entscheidenden Tore.

Nicht gerade eine "Riesen-Chancenflut"

"In der zweiten Hälfte war es dann etwas besser, obwohl es nicht so war, dass wir da eine Riesen-Chancenflut hatten", analysierte Rochelt, während sein Trainer Horst Steffen "neidlos" anerkannte, dass St. Pauli besser gewesen sei - und man gegen andere Kontrahenten schon eher etwas holen könne.

Vielleicht in Gelsenkirchen? Denn im Freitagabend-Rhythmus geht es nun auf Schalke weiter, das nach dem 2:1 in Nürnberg mit frischem Mut in der Veltins-Arena antritt. Dort wird die Kulisse noch deutlich größer sein als in Elversberg. Dafür kann Steffen in Gelsenkirchen wieder auf seinen stabilisierenden Sechser Thore Jacobsen (kicker-Notenschnitt 3,28) zurückgreifen, der gegen St. Pauli aufgrund einer Gelb-Sperre fehlte.

Enges Klassement, ordentliches Ergebnis

Mit immer noch gut gefülltem Punktekonto reisen die Saarländer als Tabellenzehnter eines superengen Mittelfeld-Klassements nach NRW. Steffen ist mit der Zwischenbilanz durchaus zufrieden. "Ich bin mit 18 Punkten sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden, das ist für einen Aufsteiger ein ordentliches Ergebnis", sagte der Trainer, wenngleich er mit der Vorstellung seiner "Elv" gegen St. Pauli "heute eher nicht" einverstanden war.