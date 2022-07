Nach dem EM-Aus: Hegerberg fordert "brutale Ehrlichkeit"

Norwegen hat sich aus dem EM-Turnier überraschend schon nach der Vorrunde verabschiedet. Trotz Ada Hegerberg. Die frühere Weltfußballerin wird nun deutlich.

Ada Hegerberg war erst im April nach fünfjähriger Pause aufgrund eines Streits mit dem Verband NFF über die ungerechte Behandlung des Frauenfußballs in das norwegische Team zurückgekommen und hatte damit Hoffnungen genährt, nachdem für Norwegen bei der letzten EM ohne die Star-Stürmerin in der Vorrunde punktlos schon Schluss war.

Ihre Rückkehr hatte sich die 26-Jährige aber ganz anders vorgestellt, denn mit dem 0:1 gegen Österreich am Freitagabend ist die EM für das norwegische Team schon wieder vorbei. Auch Hegerberg konnte das Aus nicht verhindern, das mit dem 0:8-Debakel im zweiten Vorrundenspiel gegen Gastgeber England seinen Lauf nahm.

"Jeder hat hier eine Verantwortung, auch ich. Wir müssen alles, was in den letzten Wochen passiert ist, mit brutaler Ehrlichkeit auswerten, um uns davon zu erholen", meinte Hegerberg nach der Pleite gegen Österreich in Brighton. "Es tut mir im Namen des Teams unglaublich leid für alle, die uns hier begleitet haben und enttäuscht nach Hause gehen", so die Torjägerin von Champions-League-Sieger Olympique Lyon.

Sjögren fühlt sich "völlig leer"

Indes steht Nationaltrainer Martin Sjögren in der Kritik. Sjögren fühlte sich nach dem Verpassen des Viertelfinales gegen Deutschland (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) "völlig leer". Wird der Schwede von seinen Aufgaben entbunden, wie von norwegischen Experten gefordert? "Diese Frage muss ich nicht beantworten. Ich versuche, einen guten Job zu machen." Der gelang in England nicht.