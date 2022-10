Nach dem "Do" in Regensburg: Thiounes Fokus gilt nur dem KSC

Fortuna Düsseldorf hat die Pokalhürde bei Jahn Regensburg genommen und steht nach dem 3:0 im Achtelfinale. Daniel Thioune erhofft sich auch bei der Rückfahrt aus Karlsruhe am Sonntag ein "gutes Gefühl".

Im "Do-or-die-Spiel", wie es der Fortuna-Coach bezeichnete, habe sein Team den Haken an das "Do" gemacht, wird Thioune auf der vereinseigenen Website zitiert. Es freute den 48-Jährigen besonders, dass seine Jungs ein "Auswärtsspiel gewonnen haben", was nach dem Pokalsieg in Runde eins (4:1 in Offenbach) in der Liga bisher nur einmal gelungen war (1/1/4).

Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir gegen jedes Team der 2. Liga bestehen, egal ob zuhause oder auswärts. Marcel Sobottka

Nun steht das nächste Auswärtsspiel unmittelbar bevor. Die Partie beim punktgleichen Tabellennachbarn Karlsruhe (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beherrscht ab Donnerstag nicht nur Thiounes Gedanken. Auch Marcel Sobottka blickt dem Gastspiel im Wildpark entgegen - nicht ohne Optimismus: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, können wir gegen jedes Team der 2. Liga bestehen - egal ob zuhause oder auswärts." Beim KSC, den in Sandhausen das Pokalaus ereilte (7:8 i. E.), fordert der Kapitän sein Team zur gleichen Leistung und Intensität wie in Regensburg in den ersten 20 Minuten auf - da stand es schon 2:0.

Sobottkas Aufruf ist sicherlich im Sinne seines Trainers. "Wir hoffen auf ein ähnlich gutes Gefühl, wenn wir am Sonntag auf dem Rückweg aus Karlsruhe die Auslosung im Bus gucken", sagte Thioune.