Nach dem Denkzettel: Hecking beordert Duah zurück in die Startelf

Anspannung ja, Angst nein - Dieter Hecking setzt vor dem Traditionsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern auf die eigene Stärke - und die Fans. Der FCN erwartet am Sonntag über 40.000 Zuschauer.

Würde ausgestrahlte Zuversicht Punkte garantieren, der leidgeprüfte FCN-Anhang müsste sich fürs Saisonfinale keine Sorgen machen - Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking jedenfalls geht dieser Tage problemlos als die fleischgewordene Zuversicht durch. Einerseits verständlich, denn vier Punkte beträgt das Polster auf den Abstiegsrelegationsrang und derer fünf auf Rang 17. Andererseits, war da nicht des Öfteren was in der jüngeren Vergangenheit mit vermeintlich komfortablen Ausgangslagen, die der Club noch verspielt hat?

Vor drei Jahren zum Beispiel, als die Franken doch noch das Relegationsticket gegen Ingolstadt gezogen hatten? "Ich weiß natürlich, um die Geschichte des FCN. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere Club-Fan davon ausgeht, dass wir aus den vier Spielen keinen Punkt mehr holen werden und deswegen Angst hat", so Hecking, der leicht lächelnd anfügt: "Wir verlieren nicht alle vier Spiele, und es können ja auch 12 Punkte werden." Mit dem Begriff "Angst" im Fußball hat der 58-Jährige ohnehin ein Problem, er hält ihn schlicht für deplatziert. "Die politische Lage oder eine Krankheit kann mir Angst machen, aber doch nicht ein Spiel wie der Fußball."

Wir verlieren nicht alle vier Spiele, und es können ja auch 12 Punkte werden. Dieter Hecking

Dass das Festsitzen des FCN in der Abstiegsregion jedoch für Anspannung bei ihm wie auch der Mannschaft sorgt, stellt er indes nicht in Abrede: "Das muss ja auch so sein, sonst wäre es uns ja egal. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall."

Was ebenso unbestritten ist: Die Spieler spüren den Druck, das machen all ihre Aussagen in dieser Woche deutlich - die Aufgabe Heckings und seines Trainerstabs besteht nun darin, ihnen diesen Druck ein Stück weit so zu nehmen, dass er sie nicht lähmt. "Du brauchst auch eine gewisse Lockerheit, um deine Leistung abrufen zu können", so Hecking. Vor dem jüngsten Heimspiel gegen Düsseldorf hat der Trainerstab dies dem Kader gut vermitteln können. Und jetzt in der langen Trainingswoche? Nach intensiven, auch mit reichlich Inhalten vollgepackten Einheiten ist am Freitag ein vergleichsweise lockeres Training angestanden. Ein Eck, viele Torabschlüsse - eben das, was einem Fußballer gemeinhin viel Spaß macht.

Als weiterer Druckableiter soll der Umstand sorgen, dass sich bei den Abläufen wie bei der Ansprache bewusst nichts geändert hat, getreu der Devise Normalität gibt Sicherheit. "Ich bin ein großer Freund von Kontinuität", so Hecking, der bei zu viel Aktionismus die Gefahr sieht, dass mehr denn weniger Verunsicherung entsteht. Zu besagter Normalität gehört selbstredend auch, dass jeder Spieler die Chance hatte und hat, sich bei seinen Trainern für einen Startelfeinsatz aufzudrängen.

Duah hat offensichtlich verstanden

Das beste Argument ist dabei Intensität in puncto Zweikampfführung. Gerade gegen die robusten, athletisch starken Pfälzer wird es laut Hecking ein Schlüssel zum Erfolg sein, die 50-50-Zweikämpfe für sich zu entscheiden - vor allem in den entscheidenden Situationen. In dieser Beziehung muss Nürnbergs mit zehn Toren mit Abstand bester Stürmer Kwadwo Duah überzeugt haben, sonst würde sich Hecking nicht jetzt schon festlegen, dass der Schweizer in die Startelf zurückkehrt. Zuletzt musste der 26-Jährige zweimal den Anpfiff von der Bank aus verfolgen, weil Hecking mit dessen Intensität beim Auslösen von Pressing-Situationen wie mit dessen Körpersprache im Generellen nicht einverstanden war.

Der Denkzettel scheint angekommen zu sein, wobei Hecking durchblicken lässt, dass es sich bei Duah in Sachen Intensität und Körpersprache um ein tieferliegendes Problem handelt: "Würde er beides immer gleichbleibend zeigen, würde er bei seinen überragenden Abschlussqualitäten nicht bei uns in der 2. Liga spielen."

"Guter Mix" bei den Ecken

Apropos Qualität: Das Verwerten von Standards der im Vergleich zur Liga-Konkurrenz kleingewachsenen Nürnberger Mannschaft gehört gelinde gesagt nicht zu Stärken des FCN. Seit Saisonbeginn ist dies ein Dauerthema, zu dem Hecking "schon sehr viel und eigentlich alles gesagt" hat. Wobei er die Ausführung der Ecken an sich zum Beispiel nicht als das Hauptproblem ansieht. In Hannover beim 0:3 ist seine Mannschaft nach kurz ausgeführten Ecken dreimal erfolgsversprechend in den Strafraum gekommen, habe dann aber ein Problem bei der Entscheidungsfindung gehabt.

Deswegen sieht er gegen den wuchtigen Aufsteiger aus der Pfalz auch nicht schwarz, wenn sich sein Team einen Eckball erspielt oder erkämpft. Dann wird es laut Hecking darauf ankommen, "einen guten Mix zwischen kurz und lang ausgeführten Ecken zu finden". Und dann im doppelten Sinn bessere Entscheidungen treffen als zuletzt in Hannover.