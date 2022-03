Nach dem Aus in Amsterdam: Overmars übernimmt in Antwerpen

Vor sechs Wochen hat Marc Overmars bei Ajax Amsterdam seinen Hut nehmen müssen, weil er dort Grenzen überschritt. Nun tritt er in Belgien eine neue Stelle an.

Neue Station: Marc Overmars, hier mit General Manager Sven Jaecques (re.). BELGA MAG/AFP via Getty Images

Der Royal Antwerp FC ist die nächste Karrierestation für Overmars. Der ehemalige Nationalspieler der Niederlande hat damit schon sechs Wochen nach seinem Aus bei Ajax Amsterdam einen neuen Job als Sportdirektor. Wegen unangemessenen Verhaltens gegenüber Mitarbeiterinnen war Overmars bei Ajax zurückgetreten.

"Ich möchte die Ajax-Seite hinter mir lassen und hier ein neues Kapitel aufschlagen", sagte der 48-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung. "Mein Abgang von Ajax war sehr unglücklich. Ich muss das durchstehen und weitermachen. Das werde ich jetzt tun."

Dieses "sehr unglücklich" bedeutet, dass Overmars in Amsterdam Nachrichten an Klub-Mitarbeiterinnen verschickte, die "Grenzen überschritten" hätten, wie es Ajax ausdrückte. Der Rücktritt des Sportdirektors beendete ein Kapitel der Renaissance, Overmars galt als Architekt des Aufschwungs beim aktuellen Tabellenführer.

"Das wird nicht wieder vorkommen"

"Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel", hatte Overmars bei seinem Rücktritt eingestanden. "Das wird nicht wieder vorkommen", versprach er nun in Antwerpen. Der belgische Dritte - nur Überraschungs-Primus Saint-Gilloise und Meister Club Brügge liegen im Klassement aktuell besser - und älteste Klub des Landes hat offenbar keine Bedenken, vielmehr soll der neue Angestellte den Verein in der Jupiler Pro League groß rausbringen.

"Die Familie Gheysens hat mich von dem Projekt überzeugt und wo sie mit dem Verein hinwollen. Die Ambitionen sind riesig. Für mich ist es eine neue Zeit und ein neues Kapitel", sagte Overmars bei seiner Antritts-PK. Immobilien- und Bauunternehmer Paul Gheysens ist Präsident des Vereins, dessen Profis vom Dänen Brian Priske trainiert werden.

"Es ist wichtig, den Menschen neue Möglichkeiten zu geben und die Seite umzublättern", erklärte Generalmanager Sven Jaecques.