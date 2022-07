Nach dem Aus für Kind droht Hannover ein Rechtsstreit

Die Reaktion der Fußball-GmbH in Hannover ließ nicht lange auf sich warten. Sie kündigt an, die am Mittwoch vom Hauptverein verkündete Abberufung Martin Kinds als Geschäftsführer auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen zu lassen.

Möglicherweise der Mittelpunkt einer juristischen Auseinandersetzung: Martin Kind. imago images/Langer