Nach dem Absturz: "Erfolgsverwöhntes" Gebenbach kann wieder aus dem Vollen schöpfen

29 Zähler zur Winterpause - lediglich vier Zähler Vorsprung auf die Relegationsplätze zur Landesliga: Allein die nackten Zahlen belegen, dass bei der DJK Gebenbach als Bayernliga-Vizemeister des Vorjahres nicht alles nach Plan verlaufen ist. Dennoch bleibt die DJK zuversichtlich.

"Wir hatten durch die Relegation eine sehr kurze Vorbereitung und zudem viele angeschlagene Spieler, die wir mit in die neue Saison geschleppt haben", erklärt Trainer Markus Kipry den vermeintlichen Absturz der erfolgsverwöhnten Truppe, "leider hat sich die Misere durchgezogen, sodass uns sechs bis acht Spieler aus dem Stamm nahezu durchgehend gefehlt haben. Und die Rückkehrer mussten dann oft gleich ins kalte Wasser geworfen werfen, weil wir nur zwölf oder 13 Spieler zur Verfügung hatten." Das Resultat: Zwischen Mitte August und Mitte Oktober wurden zehn der 13 Pflichtspiele verloren - der Absturz in den Keller der Bayernliga Nord war perfekt.

Glaube an eigene Stärke zurückholen

"Das war eine ungewohnte Situation für uns als Trainer, aber auch für die Spieler, die einfach erfolgsverwöhnt waren", gibt Kipry mit Hinblick auf den Verlauf der sechsten Bayernligaspielzeit der Vereinsgeschichte zu. In den fünf Jahren zuvor landete die DJK stets auf einem einstelligen Tabellenplatz, zweimal erspielte sich die Truppe sogar die Vize-Meisterschaft inklusive Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Bayern. Aktuell lautet die Realität dagegen Rang 13 - in Panik verfällt man in Gebenbach dennoch nicht: "Wir als Trainer haben der Mannschaft klargemacht, dass nicht alles schlecht ist. Uns haben die entscheidenden fünf bis zehn Prozent gefehlt, um ein Spiel erfolgreich über die Runden zu bringen, daher war es für das Trainerteam eher eine psychologische Aufgabe, dass die Mannschaft an sich glaubt."

Dieser Glaube an die eigene Stärke ist bei der DJK spätestens in den finalen Spielen vor der Winterpause zurückgekehrt: Zehn Zähler aus den letzten vier Partien haben die Chancen auf den Klassenverbleib deutlich steigen lassen. Zudem steht in der Rückrunde nun fast der gesamte Kader zur Verfügung wie Kipry erklärt: "Wir haben jetzt - bis auf Basti Freising - alle Mann an Bord und können praktisch aus dem Vollen schöpfen. So haben wir einen größeren Konkurrenzkampf, weil natürlich jeder am Ende unter den ersten Elf stehen möchte. Das zeigt sich auch daran, dass die Jungs in der individuellen Vorbereitung sehr gut gearbeitet haben und topfit zum Trainingsauftakt erschienen sind."

Gute Testspielergebnisse machen Mut für Rückrunde

Die guten ersten Eindrücke bestätigte die Mannschaft dann gleich in den ersten Testspielen - auch, wenn Ergebnissen in der Vorbereitung bekanntlich nicht die allerhöchste Bedeutung beigemessen wird. Nichtsdestotrotz kann das 3:3 gegen den aktuellen Regionalliga-Zweiten aus Vilzing durchaus als Erfolg bewertet werden. Eine weitere Erkenntnis aus dem Duell gegen den Viertligisten: Fünf Wechsel zur Pause sorgten für keinen Leistungsabfall oder anders ausgedrückt: Die Rekonvaleszenten erhöhen nicht nur die Quantität, sondern gleichermaßen die Qualität im Kader der DJK. Dass auch für die Oberpfälzer die Bäume nicht in den Himmel wachsen, musste man in der Folge jedoch gegen die SpVgg Bayreuth erkennen als man beim 0:4 chancenlos blieb. "Bayreuth war sehr gut, bei uns war der Körper müde", ordnet Kipry die Niederlage ein und erwartet keinen Knacks im neu gewonnenen Selbstvertrauen.

Dieses Selbstvertrauen gilt es nun zu konservieren und zum Rückrundenauftakt bestenfalls in Punkte umzuwandeln. "Wir möchten uns so schnell wie möglich von hinten verabschieden, sodass wir mit dem Thema Relegation nichts mehr zu tun haben", gibt der Trainer die Marschroute für die finalen 15 Spiele aus, "die Liga ist gerade im Mittelfeld sehr eng, da kann der Tabellenstand mit unseren beiden Nachholspielen schnell anders aussehen. Daher haben wir keine Panik, sondern wollen einfach Gas geben und bis zum Saisonende nicht mehr nachlassen." Gelingt die Fortsetzung der stabilen Auftritte vor der Winterpause, ist rein tabellarisch auch das Aufrechterhalten der einstelligen Tabellenplätze zum Saisonende möglich - vier Punkte Rückstand auf den neuntplatzierten FC Coburg sind schließlich sogar mit den Nachholspielen aufzuholen.