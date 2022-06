Nach dem Abgang von Ex-Profi Wohlfarth: Flitsch übernimmt den FV Ravensburg

Trainerwechsel beim FV Ravensburg: Tobias Flitsch ersetzt den scheidenden Steffen Wolfarth auf der Trainerbank.

Hat in wenigen Wochen das Sagen beim FV Ravensburg: Tobias Flitsch imago images/Pressefoto Baumann

Dass Steffen Wohlfarth zur neuen Saison nicht mehr auf der Trainerbank des baden-württembergischen Oberligisten FV Ravensburg sitzen würde, war schon länger bekannt. Bereits im April hatte der Ex-Profi, der früher unter anderem für den SC Freiburg aktiv gewesen war, den Verein über seinen Abgang informiert. Wie der FVR nun in einer Facebook-Meldung bekanntgab, hat man nun einen passenden Nachfolger gefunden.

Tobias Flitsch heißt der Mann, der künftig das Geschehen von der Seitenlinie steuern wird. Flitsch, der in Göppingen wohnt, feierte zuletzt die Landesligameisterschaft mit dem SC Geislingen und stand auch schon für die Stuttgarter Kickers und den SSV Ulm in der Regionalliga an der Seitenlinie. Nun soll er Ravensburg aufs nächste sportliche Level verhelfen.

Flitsch erhält zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag. Damit in diesen zwölf Monaten der maximale Erfolg erzielt wird, bekommt der 42-Jährige Unterstützung von Rahman Soyudogru, der seine aktive Karriere doch noch nicht beenden, sondern als spielender Co-Trainer fungieren wird. Auch zwei bis drei Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen noch präsentiert werden.