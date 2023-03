Nach dem 5:2 im Hinspiel: Real droht gegen Liverpool das Aus

Real Madrid ist gegen den FC Liverpool schon weiter, weil es mit einem komfortablen Vorsprung im Rücken jetzt auch noch zu Hause spielen darf? Die jüngere Vergangenheit sagt etwas ganz anderes.

Zittern ohne Not: Real Madrid ist in der Champions League mitunter sein schwerster Gegner. Getty Images (3)

Gegen Real Madrid in der Champions League in Führung zu gehen, ist in diesen Zeiten, mal plump formuliert, dumm. Die Königlichen treten selbst in wichtigen Spielen zwar regelmäßig lasch auf, sie lassen sich auch immer wieder überrumpeln. Wenn das allerdings passiert, vermag es keine Mannschaft so wie der 14-malige Champion der Königsklasse, wieder und wieder zurückzukommen.

Diese Erfahrung hat im diesjährigen Achtelfinal-Hinspiel auch der FC Liverpool machen müssen. Nach früher 2:0-Führung - vieles hatte mal wieder darauf hingedeutet, dass Madrid nun in seine Einzelteile zerfällt - zupfte sich Real das königliche Gewand zurecht und gewann an der Anfield Road noch mit 5:2. Demütigend für die Reds, aber gewissermaßen auch eine Chance.

Denn so stark Real Madrid ist, wenn es im Europapokal darum geht, einen teils sogar deutlichen Rückstand aufzuholen, so schwer tun sich die Königlichen seit Jahren damit, vermeintlich komfortable Führungen souverän zu verwalten. Auch in diese Richtung haben sie in den vergangenen K.-o.-Runden für die verrücktesten Spielverläufe gesorgt.

Cristiano Ronaldo rettete Real immer wieder

Im CL-Viertelfinale 2013, unter Trainer José Mourinho, gab es gegen Galatasaray Istanbul im Hinspiel einen standesgemäßen 3:0-Sieg. Am Bosporus konnten die Madrilenen dann ja entspannt die Füße hochlegen. Von wegen. Nach einem Doppelschlag von Wesley Sneijder und Didier Drogba stand es im Rückspiel plötzlich 3:1 für die Türken, die drauf und dran waren, das Ding noch komplett umzubiegen. Zwei Tore von Cristiano Ronaldo sollten die Blamage schließlich abwenden.

Trotzdem machte Real einfach so weiter. Sowohl nach dem 3:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel 2014 gegen Borussia Dortmund (0:2 im Rückspiel) als auch nach dem 2:0-Vorsprung im Achtelfinale 2015 auf Schalke (3:4 im Bernabeu) zitterten sich die Blancos auf dem Zahnfleisch eine Runde weiter. Ein Lerneffekt war nicht zu erkennen.

'Da habt ihr noch mal Glück gehabt': Benedikt Höwedes (li.) nach Schalkes Beinahe-Comeback im Bernabeu 2015 mit Toni Kroos. Bongarts/Getty Images

Im Viertelfinale 2018 triumphierte Real inklusive Cristiano Ronaldos Fallrückzieher-Tor mit 3:0 bei Juventus - nur um vor heimischem Publikum daraufhin ebenfalls mit 0:3 in Rückstand zu geraten. Erneut CR7 rettete seine Farben mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit. Und noch auf dieser wahnsinnigen Route ins Endspiel des Vorjahres, garniert von spektakulären Aufholjagden gegen Paris Saint-Germain und Manchester City, konnte Madrid diese schlechte Angewohnheit nicht ablegen.

2022 gegen Chelsea: Aufholjagd zugelassen, Aufholjagd nachgelegt

Nach Reals 3:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Chelsea drehten die Blues den Spielstand durch eine 3:0-Führung im Bernabeu, die sich einmal mehr vehement angekündigt hatte. Blöd nur für Chelsea, dass Real dann wieder auf seine Comeback-Qualitäten bauen und sich durch Tore von Rodrygo und Karim Benzema doch noch durchsetzen konnte.

Jürgen Klopp verfügt also über ausreichend Anschauungsmaterial, wie er die Mannschaft von Carlo Ancelotti anzupacken hat. Doch wenn die Reds, denen seit dem 7:0-Ausrufezeichen gegen Manchester United wieder alles zuzutrauen ist, die Final-Neuauflage im Bernabeu tatsächlich noch umbiegen können, sollten sie das möglichst mit der letzten Aktion tun. Denn ansonsten wird Real, das in all diesen Zitterspielen übrigens nie ausgeschieden ist, den Schalter wohl einfach wieder umlegen.