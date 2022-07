Nach dem 0:6 gegen Gladbach: Köllner ordnet den Test ein

Die Ambitionen bei 1860 München sind hoch, das 0:6 im Test gegen Mönchengladbach ein kleiner Weckruf. Trainer Michael Köllner gibt sich gelassen und ordnet die hohe Niederlage entsprechend ein.

Drei Siege gegen unterklassige Teams, ein 4:0-Ausrufezeichen gegen Zweitligist Karlsruhe, zwei 1:1 zuletzt gegen die österreichischen Erstligisten Linzer ASK und SV Ried - bis zum vergangenen Wochenende las sich die Testspielreihe der Löwen positiv. Dann folgte das Spiel gegen die Fohlen, der Bundesligist schenkte den Münchnern ein halbes Dutzend ein.

"0:6 ist hart, sechs Gegentore ist eine Menge", meinte Köllner nach der Partie, so richtig unzufrieden war der 1860-Coach aber dennoch nicht. "Offensiv ganz gut unterwegs", bescheinigte der 52-Jährige seinem Team, dem es aber an einem erfolgreichen Abschluss mangelte. "Wir hatten viele Torchancen, waren aber einfach nicht kaltschnäuzig genug."

Anders Gladbach, das sich äußerst effektiv zeigte und dreimal vor sowie dreimal nach der Pause traf. Köllner monierte, dass "wir leider bei der einen oder anderen Situation nicht konsequent genug mit der letzten Überzeugung verteidigt haben".

Allerdings wollte er mit seiner Mannschaft nicht allzu hart ins Gericht gehen. "Wir haben gestern hart trainiert, haben mit dem Fanfest gestern viele Körner verloren. Das muss man vom Gesamtkontext sehen", so Köllner, wohl wissend, "dass wir das in der einen oder anderen Situation besser machen können."

Saison 1991/92: Ost-Teams, Spannung, Bayern-Krise Eine Bundesliga mit 20 Mannschaften, ein Meister-Dreikampf bis zur letzten Sekunde - und das ohne den FC Bayern? All das und noch mehr kann die Saison 1991/92 bieten, und damit auch die erste Folge von "kicker History". Die Gäste Thomas Helmer, Guido Buchwald, Heinz Gründel und Florian Weichert waren damals mittendrin und blicken gemeinsam mit den Moderatoren "Pini" Platenius und Niklas Baumgart zurück. Zum Beispiel auf die Rettung der noch jungen Karriere des Jörg Pilawa. Die nächste Folge von "kicker History" erscheint am 18. Juli. Trailer: kicker History 24.06.2022 weitere Podcasts

Bär sammelt Einsatzminuten

Bevor bei Dynamo Dresden am 23. Juli (14 Uhr, LIVE! bei kicker) der Auftakt der Löwen in der Liga erfolgt, steht noch der nächste Härtetest gegen Newcastle United am kommenden Freitag an. Wohl wieder mit Marcel Bär. Der Torschützenkönig der 3. Liga hat nach seinen beiden Viruserkrankungen, die ihn massiv zurückgeworfen haben und nach denen er nach eigenen Angaben "unglaublich viel Substanz verloren" hatte, gegen LASK und auch gegen Gladbach wieder Einsatzminuten gesammelt.