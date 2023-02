Nach Debüt-Niederlage: Wo BVB-II-Trainer Zimmermann anpacken will

Sein Einstand ging mit 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken verloren. Nun beginnt die Aufgabe für BVB-II-Trainer Jan Zimmermann so richtig. Wo will er anpacken?

Wie schon im Hinspiel wurde ihnen der Lohn erst spät entrissen. Mitte August in Saarbrücken war das 0:1 in der Nachspielzeit gefallen. Und am vergangenen Samstag lief die 85. Minute, als der FCS der Borussia das 1:2 ins Tor stocherte. Zweierlei schmerzhafte Momente für die U 23 - mit einem gewichtigen Unterschied: Im Sommer konnte der BVB ob der ordentlichen Leistungen noch einigermaßen beruhigt den Heimweg antreten, nun indes steckt die Zweitvertretung im Abstiegskampf und erlebt unruhige Zeiten.

Sechs Tage vor dem Saarbrücken-Spiel wurde Trainer Christian Preußer freigestellt - ihm folgte Jan Zimmermann, der die Borussia zum so wichtigen Klassenerhalt führen soll. "Ich habe viel Gutes gesehen", rekapituliert er nach dem verlorenen Debüt, "aber auch eine Menge, an der wir ansetzen und arbeiten werden." Zwei Kernthemen besitzen dabei besondere Bedeutung.

Zum einen befindet sich Zimmermann gewiss noch in der Findungsphase. Erst am vergangenen Mittwoch wurde der 43-Jährige ins Amt gehoben. Da stand er auch erstmals vor seiner neuen Mannschaft und begann die Vorbereitung aufs Duell mit Saarbrücken. Die Zeit war knapp, also nahm Zimmermann nur kleinste Veränderungen vor. "Sie sollten ihre gewohnten Abläufe haben", sagt er. "In nächster Zeit wird es darum gehen, die Jungs besser kennenzulernen und zu erkennen, in welcher Grundordnung und auf welcher Position sie am besten sind."

Auf seinen bisherigen Stationen setzte dieser Trainer zuvorderst auf die Viererkette, mal war es ein 4-2-3-1, mal ein 4-4-2. Gut möglich, dass er den BVB II künftig ähnlich aufreihen will. Erst soll der Kader, der von Preußers Vorgänger Enrico Maaßen noch für die Dreierreihe ausgerichtet wurde, allerdings genauer studiert werden.

Freilich befasste sich Zimmermann auch schon vor seiner Ankunft intensiv per Video-Analyse mit dieser U 23, nun aber kommt das persönliche Erleben hinzu. Und die Arbeit auf dem Platz. Er sagt: "Große Veränderungen brauchen Zeit. Deshalb werden wir es in den nächsten Wochen nach und nach verändern." Zügiger sollte es da schon mit Komplex Nummer zwei gehen. Zum anderen wird sich Zimmermann nämlich damit befassen, wie das Angriffsspiel zu beleben ist. Es bleibt die große Problemzone des BVB II.

"Die Statistik spricht eine klare Sprache", sagt Zimmermann. Und in der Tat: Die Borussia hat nur 18 Treffer in 22 Liga-Spielen (0,81 im Schnitt) erzielen können - allein Bayreuth blieb mit 17 Toren noch harmloser. "Wir haben zu wenig getroffen und keinen klaren Torjäger in unseren Reihen", so der neue Coach, dessen gefährlichste Akteure Justin Njinmah und Marco Pasalic mit jeweils drei Toren sind.

Zum Vergleich: In der vergangenen Saison gelangen dem BVB noch 1,36 Treffer pro Spiel. Der überragende Knipser fehlte auch da - dieses Defizit fing die Borussia aber im Kollektiv auf. So waren Berkan Taz (jetzt bei Waldhof Mannheim, 10 Tore), Richmond Tachie (SC Paderborn/6), Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig/6), Njinmah (5) oder Steffen Tigges (1. FC Köln/4) regelmäßig zur Stelle. Eine Qualität, die die diesjährige U-23-Belegschaft schmerzlich vermisst - und deshalb gegen den Abstieg kämpft.

52 Prozent Ballbesitz für die Borussia, doch weder effektiv noch kreativ

An Spielanteilen mangelt es dabei nicht: Mit etwas mehr als 52 Prozent Ballbesitz pro Spiel steht die Borussia im oberen Ligadrittel. Doch sie fängt schlicht zu wenig damit an, ist weder wirklich effektiv noch kreativ - nur Oldenburg und Bayreuth kamen zu noch weniger Top-Chancen. Ein Zustand, der sich schleunigst ändern sollte.

"Wir müssen häufiger in gefährliche Situationen kommen. Wir hatten gute Balleroberungen im Spiel, gute Umschaltsituationen, brauchen aber mehr Zielstrebigkeit", stellt Zimmermann klar. Seine Rechnung ist so simpel wie einleuchtend: "Wenn wir mehr Situationen haben, können wir auch mal mehr vergeben." Wie die gefährlichen Torraumszenen erzeugt werden sollen? "Wir müssen mehr Läufe in die Tiefe machen. Unsere Stärke haben wir dann, wenn wir ins Tempo kommen", erläutert der Trainer.

Und klar: In Njinmah und Moses Otuali besitzt der BVB zwei Hochgeschwindigkeitsstürmer, die kaum zu halten sind. Wichtig sind deren Sprints - und der Mut der Kollegen, fix vertikal zu spielen. Samstag kamen die Dortmunder zu lediglich einer brisanten Szene aus dem Spiel heraus: Njinmah wurde da von Soumaila Coulibaly geschickt, setzte sich links im Eins-gegen-Eins durch und schloss ab.

Zimmermann: "Wir haben das Tempo, vor dem sich die Gegner fürchten"

So könnte es funktionieren. Zumal Zimmermann viel fußballerisches Potenzial erkennt. Für den Trainer geht es vielmehr darum, "die Jungs für unsere Situationen zu sensibilisieren. Das sind die Chancen. Wir haben das Tempo, vor dem sich die Gegner fürchten. Wir müssen es aber auch ausspielen." Stattdessen beobachtete Zimmermann gegen Saarbrücken zu häufig, wie sich seine Spieler behände aus dem Druck befreiten, um nachfolgend nicht auf-, sondern wieder abzudrehen oder auf den Ball zu treten.

"Zielstrebigkeit" ist darum die ihm derzeit wohl wichtigste Vokabel in der Arbeit mit Dortmunds U 23. Sowohl defensiv als auch bei Offensiv-Standards sah er bei seinem Einstand vorwiegend gute Szenen. Das Spiel mit dem Ball indes verlangt viel Aufmerksamkeit. Gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag (14 Uhr) sollen erste Fortschritte ersichtlich sein.