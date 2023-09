Nach Debüt für Regensburg: Onuigwe erhält Profi-Vertrag

Der SSV Jahn Regensburg hat Kelvin Onuigwe wenige Wochen nach seinem Debüt in der 3. Liga mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Geschäftsführer Achim Beierlorzer sieht "einige Stärken" beim Youngster.

Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, hat der Stürmer einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Onuigwe ist 2021 vom VfR Garching zu Jahn Regensburg gewechselt. In dieser Saison stand er bereits bei drei Spielen im Kader. Am zweiten Spieltag gab er beim SC Verl sein Debüt in der 3. Liga als er von Trainer Joe Enochs in der 84. Minute für Elias Huth eingewechselt wurde.

“Wir sehen in Kelvin einen talentierten und entwicklungsfähigen Angreifer, der mit seinen physischen Qualitäten, seiner Geschwindigkeit und seinem Abschluss bereits einige Stärken aufweist", wird Geschäftsführer Achim Beierlorzer in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert. "Allerdings wollen wir mit ihm an seinen Potenzialen weiter akribisch arbeiten, um ihn an den Profibereich heranzuführen."

Spielpraxis wird in der Bayernliga gesammelt

“Es macht mich und meine Familie überglücklich und stolz, dass ich beim SSV Jahn Regensburg die Chance bekomme, meinen ersten Profivertrag zu unterzeichnen", freut sich Onuigwe. "Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich möchte nun hart an mir arbeiten, um mich weiterzuentwickeln und auch in der U 21 weiter viel Spielpraxis sammeln."

Bisher kommt der Stürmer, der links wie rechts abschließen kann, hauptsächlich unter Trainer Christoph Jank in der Bayernliga (sechs Einsätze, ein Tor) zum Einsatz. Im Interview mit Jahn TV erklärt der 19-Jährige, dass er vor allem seinen Torinstinkt weiter schärfen und an seinen Laufwegen arbeiten wolle.