Nach Daumen-OP: Prescott vor Comeback gegen Lions

Aufatmen bei den Dallas Cowboys. Dak Prescott verletzte sich in Woche 1 an der Hand und musste folglich operiert werden. Am Sonntag soll der Quarterback sein Comeback geben.

Der Saisonstart war für die Dallas Cowboys sehr unglücklich verlaufen. Im ersten Spiel der 103. NFL-Saison verloren die Cowboys gegen Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers mit 3:19. Als wäre die Niederlage nicht schon ärgerlich genug gewesen, zog sich Star-Quarterback Dak Prescott während der Partie auch noch eine Verletzung am rechten Daumen zu und musste operiert werden. Der Spielmacher verpasste die nächsten fünf Spiele und konnte lediglich als Support an der Sideline seinen Beitrag leisten.

Am Donnerstag wurde der 29-Jährige nun offiziell von den Ärzten als spielbereit eingestuft und verkündete in einer Medienrunde, dass er am Sonntag definitiv sein Comeback feiern wird. Prescott absolvierte außerdem das komplette Teamtraining und präsentierte sich dabei in guter Form nach der Reha. Eine Bandage zu tragen kommt für Prescott nach Eigenaussage nicht in Frage - um den Grip an seiner Wurfhand nicht einzuschränken, ziehe der Quarterback lediglich den Einsatz eines Tapes in Erwägung.

Cooper Rush überzeugte als Ersatz

Nach dem Verletzungsschock hatten viele Fans der Cowboys vermutlich gedanklich schon mit einer guten Regular-Season abgeschlossen - doch diese Rechnung machten sie ohne Cooper Rush. Der eigentliche Backup-Quarterback von "America's Team" übernahm Verantwortung und führte seine Franchise mit souveränen Leistungen zu einer 4:2-Bilanz. Lediglich die Niederlage bei den bisher ungeschlagenen Eagles verlor Dallas mit Rush als Starter. Nachdem Prescott seine Rückkehr bereits selbst verkündete, spricht nun aber alles dafür, dass Rush wieder den Platz auf der Bank einnehmen wird.

kon