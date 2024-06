Nach Dauerregen vor Testspiel gegen DFB-Elf: Ukraine verlegt Training

Obwohl es seit Tagen in Süddeutschland regnet, werden vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und der Ukraine keine Probleme erwartet. Dennoch wurde das Abschlusstraining aus dem Nürnberger Stadion verlegt.

Regenfeste Fans: Auch in Herzogenaurach beim DFB-Camp schüttete es zeitweilig aus Kübeln. IMAGO/Harry Koerber

Am Montagabend steigt der vorletzte Test vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Mit dem Eintreffen der deutschen Mannschaft am Freitagnachmittag im Teamquartier in Herzogenaurach setzte auch der Dauerregen im Süden von Deutschland ein.

Während sich rund 4000 Fans regenfest zeigten und das deutsche Team in der Nähe von Nürnberg herzlich willkommen hießen, haben die starken Regenfälle jetzt auch Konsequenzen auf die Vorbereitung des Testspiels zwischen der DFB-Auswahl und der Ukraine. Die Gäste müssen ihr Abschlusstraining verlegen.

Rasen im Max-Morlock-Stadion wird geschont

Die ukrainische Nationalmannschaft wird ihr Abschlusstraining an diesem Sonntag um 18.00 Uhr wegen der starken Regenfälle nicht wie geplant im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg austragen, stattdessen weicht das Team ins benachbarte Erlangen aus. Es sei entschieden worden, den Rasen im Stadion zu schonen, teilte ein Sprecher des ukrainischen Teams mit.

Weitere Auswirkungen auf die Partie soll der Regen indes nicht haben. Laut Bundespolizei und Polizeipräsidium Mittelfranken soll der Ablauf rund um das Länderspiel am Montagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wie geplant stattfinden. Von besonderen Anforderungen durch die Regenfälle für die Sicherheit oder für die Anreise wurde nach Angaben vom Sonntagmittag nicht ausgegangen.

Ohnehin scheint sich die Lage ab Montag wieder etwas zu entspannen. Die Vorhersage für die Partie sieht sonniges Wetter bei rund 20 Grad in Nürnberg vor.

Am kommenden Freitag folgt in Mönchengladbach die Turniergeneralprobe gegen die griechische Auswahl. Erst ab Dienstag wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader komplett haben.