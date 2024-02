Nach Darmstadts Ärger: Ex-Schiedsrichter Heynemann verteidigt Regel

Torsten Lieberknecht konnte es nicht fassen, dass Darmstadts vermeintliches 2:1 in Bremen aberkannt wurde. Die Regeln sind eindeutig - aber sind sie auch im Sinne des Fußballs?

Womöglich blickt mancher Fan des SV Darmstadt 98 auch an diesem Montag noch wehmütig auf die Tabelle und rechnet aus, wie sein Klub mit zwei Zählern mehr dastehen würde. Weil die Lilien am Samstag jedoch bei Werder Bremen nur kurz über den vermeintlichen Last-Minute-Siegtreffer zum 2:1 jubeln durften, beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz weiterhin vier statt zwei Punkte.

Nach VAR-Eingriff hatte Schiedsrichter Florian Badstübner Tim Skarkes Tor wieder kassiert, weil diesem der Ball in der Entstehung an die vor dem Bauch angelegte Hand gesprungen war. Der Frust bei den Darmstädtern war riesig, auch wenn der Regeltext eindeutig ist: Ein Handspielvergehen liegt laut Regel 12 vor, "wenn ein Spieler ins gegnerische Tor trifft, unmittelbar nachdem er den Ball mit der Hand/dem Arm berührt hat (ob absichtlich oder nicht)".

"Mehr Diskussionen gäbe es, käme es auch vor Toren wieder auf die Auslegung an"

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht wollte "gerne den Erfinder der Regel persönlich kennenlernen", womöglich wäre aber auch ein Treffen mit Bernd Heynemann interessant. Der ehemalige Schiedsrichter findet die Regel gut, so wie sie ist. "Während der große Rest der Handspielregel, vor allem die Auslegung bei Strafstößen, viel Kritik verdient, ist zumindest dieser kleine Regelteil klar und akzeptabel", schreibt Heynemann in seiner aktuellen kicker-Kolumne (Montagausgabe). Zwar seien "bittere Fälle" wie der am Samstag "nicht auszuschließen", aber: "Mehr Diskussionen und vermeintliche oder echte Ungerechtigkeiten gäbe es, käme es auch vor Toren wieder auf die Auslegung an."

Doch Skarkes Fall zeigt: Nicht einmal der eindeutigste Teil der Handspielregel ist vor Debatten gefeit. Wie sinnvoll ist dieser in Zeiten des VAR noch? Und ist er tatsächlich "im Sinne des Wesens des Fußballs", dem die Regeln ja grundsätzlich entsprechen sollen? Nicht nur Lieberknecht jedenfalls sieht den "Ob absichtlich oder nicht"-Zusatz kritisch. "Für die, die Fußball spielen, ist es so, dass man mit Absicht oder nicht Absicht deutlich mehr anfangen kann", sagte noch ein anderer Trainer am Samstag: Ole Werner, der mit Werder von der Regel profitierte.

