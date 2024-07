Nach Darmstadt-Leihe: Wolfsburg gibt Franjic wieder ab

In der vergangenen Saison spielte Bartol Franjic auf Leihbasis für Bundesligaabsteiger Darmstadt. Zur neuen Saison kehrt er aber nicht nach Wolfsburg zurück: Er wird an Schachtar Donezk verliehen.

20 Bundesligaspiele (kicker-Notenschnitt 4,27) absolvierte Bartol Franjic in der vergangenen Spielzeit für den SV Darmstadt 98. Über die Rolle des Teilzeitarbeiters (sechs Ein- und sieben Auswechslungen) kam der Mittelfeldmann dabei nicht heraus. Und auch für seine Mannschaft lief es nicht: Die Hessen stiegen nach einem Jahr im Oberhaus sofort wieder ab.

Sich in Wolfsburg durchzusetzen, trauen ihm die dortigen Verantwortlichen nach der nicht gänzlich gelungenen Saison bei den Lilien nun offenbar noch nicht zu. Deswegen kehrt er auch nicht in die Autostadt zurück. Der VfL verleiht den 24-Jährigen, der 2022 von seinem Jugendverein Dinamo Zagreb kam, nun ein weiteres Mal: So wird Franjic in der kommenden Saison für Schachtar Donezk auflaufen.

Franjic spielt mit Donezk erstmals in der Champions League

Beim ukrainischen Meister wird er sogar auch in der kommenden Saison in Deutschland auflaufen. Der Grund: Schachtar trägt seine Heimspiele in der Champions League in der Spielzeit 2024/25 in der Arena auf Schalke aus. In der vergangenen Runde absolvierten die Ukrainer ihre Heimspiele im internationalen Geschäft im Hamburger Volkspark.

Franjic wird damit zum ersten Mal in der Königsklasse auflaufen. Bisher stand der Kroate lediglich in der Europa League auf dem Platz: Für Dinamo Zagreb absolvierte der ehemalige kroatische U-21-Nationalspieler vor seiner Zeit bei den Wölfen 18 Spiele im zweithöchsten europäischen Wettbewerb.