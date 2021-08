Nach COVID-19-Erkrankung: Stiepermann unterschreibt in Paderborn

Marco Stiepermann ist zurück im deutschen Profi-Fußball: Der Mittelfeldspieler, der zuletzt in England unter Vertrag gestanden hatte, heuert beim SC Paderborn an.

Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, erhält Stiepermann einen Vertrag bis Saisonende. Der 30-Jährige wird für die Ostwestfalen mit der Rückennummer 22 auflaufen.

"Marco hat in seiner Karriere bewiesen, dass er Tore vorbereiten und schießen kann", kommentierte SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth die Verpflichtung. "Wir standen bereits seit einiger Zeit im Austausch, in mehreren Trainingseinheiten hat Marco einen guten Eindruck hinterlassen. Er kann uns mit seiner Erfahrung und seiner fußballerischen Klasse in der prominent besetzten 2. Bundesliga weiterhelfen."

Stiepermann wurde bei Borussia Dortmund ausgebildet, weitere Stationen in Deutschland waren Alemannia Aachen, Energie Cottbus, die SpVgg Greuther Fürth sowie der VfL Bochum. Im Jahr 2017 wechselte er schließlich nach England zu Norwich City. Mit den Kanarienvögeln schaffte er in den Spielzeiten 2018/19 sowie 2020/21 jeweils den Aufstieg in die Premier League. Am ersten Aufstieg war Stiepermann mit neun Toren in 43 Partien maßgenblich beteiligt, beim zweiten blieb sein Einfluss sehr begrenzt. Denn Stiepermann wurde von Krankheiten an der Ausübung seines Berufs gehindert. Zunächst wurde Ende 2020 Pfeiffersches Drüsenfieber bei ihm diagnostiziert. Zudem gingen die Mediziner auch davon aus, dass Stiepermann unter den Folgen einer COVID-19-Infektion litt. Wegen seiner gesundheitlichen Probleme löste Stiepermann seinen Vertrag in Norwich am Saisonende 2020/21 auf und kehrte in seinen Geburtsort Dortmund zurück.