Nach Cottbus-Pleite: Ernüchterung beim Chemnitzer FC

Drei Niederlagen in den vergangenen vier Spielen, davon zwei gegen die direkte Konkurrenz - beim Chemnitzer FC hat sich Ernüchterung breitgemacht.

Nach dem 0:3 bei Viktoria Berlin konnte die Pleitenserie nur durch den Erfolg über Halberstadt (3:0) unterbrochen werden. Beim folgenden 0:1 in Erfurt war die Elf von Trainer Christian Tiffert (41) mit dem Gegner auf Augenhöhe. Das 0:2 gegen Cottbus am Freitagabend geriet zur Lehrstunde.

Die Gastgeber hatten dem flotten und zielstrebigen Spiel der Lausitzer wenig entgegenzusetzen. Die Abwehr wackelte. Torhüter Jakub Jakubov, auf dessen Kappe bereits das Gegentor in Erfurt ging, patzte. Im Sturm wehte nur ein laues Lüftchen. "Cottbus war über die gesamte Spielzeit hinweg das bessere, reifere Team und hat verdient gewonnen", sagte Tiffert. "Gegen Erfurt konnten wir mithalten, ein Unentschieden war möglich. Gegen Cottbus aber nicht."

In vier der vergangenen fünf Spielen bliebt der CFC ohne Torerfolg. Torjäger Felix Brügmann wurde von der Cottbuser Defensive abgemeldet. Nebenmann Stephan Mensah, der in der Schlussphase der ersten Halbzeit die einzigen Chemnitzer Chancen im gesamten Spiel vergab, ist ein guter Vorbereiter, aber kein Knipser. "Wir hatten keine Durchschlagskraft", konstatierte der CFC-Coach: "Klar kann man sagen, das waren Murmeltore von Cottbus. Aber selbst wenn das 0:2 nicht fällt, wird es schwer für uns, ein Tor zu erzielen. Dafür war der Auftritt der Gäste zu gut und unserer nicht gut genug."

Angesichts der klaren Rollenverteilung am Freitagabend und nunmehr sieben Punkten Rückstand auf den neuen Tabellenführer Cottbus glauben nur noch die kühnsten Optimisten an die Meisterschaft. Die war für Realist Tiffert ohnehin nie ein Thema: "Wir wollten oben mitspielen. Das können wir immer noch. Den Unterschied zu einer wirklichen Topmannschaft hat man aber am Freitag gesehen."