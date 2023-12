Nach Corona-Infektion: Hennig bei Tour de Ski wieder dabei - Hoffnungsträgerin Carl

Das deutsche Aufgebot für die Tour de Ski der Langläuferinnen und Langläufer steht fest. Katharina Hennig ist wieder dabei. Größte Hoffnungsträgerin des deutschen Teams ist sie aber nicht.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig kann nach überstandener Corona-Infektion bei der Tour de Ski wieder starten. Die 27-Jährige steht in dem am Donnerstag veröffentlichten Aufgebot von Teamchef Peter Schlickenrieder für das Prestigeevent in Toblach (Italien), Davos (Schweiz) und Val di Fiemme (Italien). Hennig hatte zuletzt zwei Weltcup-Stationen krankheitsbedingt verpasst.

"Ich habe mich so weit erholt und mich wieder auf ein ordentliches Level gebracht. Optimal war es aber natürlich nicht", sagte Hennig. "Ich kann meine Form noch nicht genau einschätzen und gehe deswegen auch mit gedämpften Erwartungen in die Tour." Schlickenrieder, der im Männer-Team auf den weiterhin erkrankten Janosch Brugger verzichten muss, sagte: "Mit einer Top-15- oder Top-10-Platzierung wird sie sicherlich schon zufrieden sein." Größte deutsche Hoffnungsträgerin ist Victoria Carl, die zuletzt im Weltcup siegte.

Hennig hatte 2020 bei der Tour de Ski ihren ersten Einzel-Podestplatz im Weltcup erreicht. Auch ihr bisher einziger Weltcup-Sieg gelang der Teamsprint-Olympiasiegerin bei dem Etappen-Wettbewerb. Die Tour de Ski beginnt am Samstag mit Sprintrennen in Toblach.

Das deutsche Aufgebot im Überblick

Frauen

Victoria Carl, Pia Fink, Laura Gimmler, Katharina Hennig, Sofie Krehl, Lisa Lohmann, Coletta Rydzek



Männer

Lucas Bögl, Marius Kastner, Friedrich Moch, Florian Notz, Anian Sossau, Jan Stölben