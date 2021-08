Nach Corona-Infektion: Caligiuri zurück beim FCA

Daniel Caligiuri ist nach zweiwöchiger Quarantäne wegen einer COVID-19-Infektion zurück beim FC Augsburg. Am Dienstag trainierte der 33-Jährige allerdings noch individuell. Neuzugang Arne Maier und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw absolvierten die Einheit mit der Mannschaft.

Vor gut zwei Wochen wurde Caligiuri, der zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig geimpft war, positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mittelfeldspieler hatte leichte Symptome und begab sich umgehend in häusliche Quarantäne.

Nun ist die Isolationszeit vorbei und der Routinier zurück beim FCA. Zum Start in die Trainingswoche absolvierte Caligiuri am Dienstag ein individuelles Programm. Die kommenden Tage werden zeigen, wie schnell der Deutsch-Italiener ins Mannschaftstraining einsteigen kann und ob er nach zweiwöchiger Pause eine Option für den Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim ist.

Maier erstmals im Training dabei

Hertha-Leihgabe Arne Maier stand am Dienstag erstmals mit den neuen Kollegen in Augsburg auf dem Trainingsplatz. Ebenso wie Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der beim 4:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den Greifswalder FC wegen Adduktorenproblemen gefehlt hatte. Zum Ligastart soll der Abwehrchef in die Startelf zurückkehren.

Auch Ruben Vargas, der im Pokal wegen einer Rotsperre fehlte, steht wieder zur Verfügung. Trainer Markus Weinzierl kann sich pünktlich zum Start also über zusätzliche Optionen freuen.