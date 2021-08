Nach Corona-Chaos: Heidel hofft auf einen Impf-Effekt

Drei Profis, darunter Karim Onisiwo, und ein Co-Trainer Corona-positiv. Weitere acht Spieler und zwei weitere Mitglieder des Trainerstabs in Quarantäne - für Mainz 05 kommt es zum Ligaauftakt knüppeldick. Dennoch glaubt Christian Heidel an einen Effekt.

"Wir hoffen, dass sich durch die Vorkommnisse mehr Spieler impfen werden", erklärt der FSV-Sportvorstand zwei Tage vor der Partie gegen RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Zehn Profis der Rheinhessen sind nicht geimpft. "Bei zwei Spielern hat es sich erledigt, weil sie dann bald genesen sein werden", so Heidel.

Der 58-Jährige will Vorwürfe, man hätte klubintern nicht auf die Wichtigkeit einer Impfung hingewiesen, nicht hinnehmen: "Jeder kann uns abnehmen, dass wir sehr froh wären, wenn alle geimpft wären." Nur gebe es eine Reihe von Spielern, die sich bislang noch nicht für eine Impfung entschieden habe aus völlig unterschiedlichen Gründen. "Das ist nicht nur bei Mainz 05 so", betont der Manager, der auch Auswirkungen des Themas auf die Transferpolitik sieht: "Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Mainz 05 einen Spieler verpflichtet, der nicht geimpft ist."

Svensson ist anzumerken, dass ihm die Statuten nicht wirklich schmecken

Heidel blickt durchaus kritisch auf die Einstellung in Teilen des Kaders: "Ich sehe es nicht so, dass es keine Möglichkeit gab. Man kann das jeden Tag machen." Er glaubt vielmehr an "ein bisschen Angst vor dem Ungewissen, sicher bei einem Profi die Frage, ob die Leistungsmöglichkeit nachher noch so ist wie vorher". Doch, so mahnt der Mainzer Macher, der aufgrund einer Vorerkrankung selbst bereits sehr früh geimpft wurde: "Risiken gibt es überall. Die möglichen Nachteile einer Corona-Erkrankung sind sicher höher als die einer Impfung, auch wenn ich kein Mediziner bin." Heidel versucht, das Thema von mehreren Seiten zu betrachten. Und weist gleichzeitig darauf hin, dass auch zwei der nun Infizierten vollständigen Impfschutz hatten.

Eine Absage jedenfalls ist statutengemäß keine Option. Ein Antrag hätte nur dann Erfolgsaussichten gehabt, wenn dem FSV weniger als 16 Spieler (inklusive einsatzberechtigter Nachwuchskräfte) zur Verfügung stünden - was angesichts einer Bundesliga-U-19 und einer U 23, die in der Regionalliga Südwest antritt, quasi unmöglich ist.

Trainer Bo Svensson ist zwischen den Zeilen durchaus anzumerken, dass ihm diese für die Pandemie angepassten Statuten nicht wirklich schmecken. Wen aus der U 23 er nach oben zieht, will der Däne noch nicht verraten, dennoch gibt er sich kämpferisch: "Wir werden nicht das Gesicht in den Händen vergraben, sondern nach den besten Lösungen suchen." Viel Zeit bleibt Svensson dafür nicht. Die Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag fielen den Umständen zum Opfer. Am frühen Freitagabend sammelt Svensson seine bunt gemischte Truppe erstmals, um sie auf das sonntägliche Duell mit den Sachsen einzuschwören.