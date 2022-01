Nach Corona-Ausbruch beim KSC: Spiel gegen Sandhausen wird verlegt

Die DFL hat dem Antrag des Karlsruher SC stattgegeben und das Spiel gegen Sandhausen abgesetzt und bereits einen neuen Termin bekanntgegeben. Grund ist ein massiver Corona-Ausbruch bei den Badenern.

Gleich 16 Spieler, vier Trainer sowie vier Personen aus dem Funktionsteam beim Karlsruher SC sind bei PCR-Tests positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der KSC am Donnerstagabend mit und kündigte an, deshalb am Freitag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu beantragen, dass das für Sonntag geplante Spiel gegen den SV Sandhausen abgesetzt wird.

Die DFL hat dem Antrag nun stattgegeben, da die notwendige Mindestanzahl an Spielern den Badenern dadurch aktuell nicht zur Verfügung steht. Die Partie wurde bereits für Dienstag, 8. Februar (18.30 Uhr) neu angesetzt.

Allen Beteiligten mit Symptomen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte der KSC mit und verwies darauf, dass die Impfquote 100 Prozent betrage. Namen der Betroffenen nannte der Verein nicht.

20. Spieltag