Nach Corona-Ausbruch bei Viktoria Berlin: Braunschweig-Spiel wackelt

Bei Viktoria Berlin hat es unter der Woche mehrere Corona-Fälle gegeben. Ob das Spiel gegen Eintracht Braunschweig stattfinden kann, ist weiterhin unklar.

Plangemäß soll die Viktoria am Sonntag gegen Braunschweig wieder ins Punktspiel-Geschehen eingreifen. Doch nach mehreren Corona-Fällen bei den Himmelblauen ist die Austragung des Spiels weiterhin ungewiss.

Sieben Spieler mussten sich nach positiven PCR-Tests in häusliche Isolation begeben. "Wir stehen mit dem DFB, dem Gesundheitsamt und den Ärzten im engen Austausch. Wir hoffen, dass es in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle gibt", so Geschäftsführer Peer Jaekel. Seit Dienstag hat die Mannschaft nicht mehr gemeinsam trainiert.

"Unsere Vorbereitung auf das Spiel ist katastrophal"

Der "Braunschweiger Zeitung" sagte Trainer Benedetto Muzzicato: "Unsere Vorbereitung auf das Spiel ist katastrophal. Im Moment haben wir jedenfalls keine 16 einsatzfähigen Profis." Sobald weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen, kann ein Verein beim DFB die Spiel-Absetzung beantragen.

Zum Auftakt nach der Winterpause wurde aus diesem Grund bereits das Spiel FSV Zwickau gegen Viktoria Köln abgesagt, weil es bei den Sachsen zu viele Akteure erwischt hat.