Nach Comeback: Zoller spricht über Wertschätzung der Bochumer Fans

Unter tosendem Beifall feierte Simon Zoller gegen Bayer 04 seine Rückkehr beim VfL Bochum. Ein Traum-Comeback blieb ihm zwar verwehrt, doch der Stürmer zeigte sich dennoch sehr glücklich.

Bereits vor dem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen hatte sich das Comeback von Simon Zoller angebahnt - und wurde dann in der 81. Minute in die Tat umgesetzt. Es hätte sogar eine Rückkehr wie im Märchen werden können, hätte der 30-Jährige in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Lucky Punch gesetzt.

Zoller aber schoss links vorbei, sodass es beim leistungsgerechten 0:0 blieb. Wehmut ob der vergebenen Chance hatte er nicht, vielmehr habe das Spiel sein Comeback "abgerundet". "Den Punkt haben wir uns verdient", sagte der der Angreifer bei DAZN und verriet, dass er "nach langen sieben Monaten sehr glücklich" sei, zurück zu sein. "Es fühlt sich wirklich gut an."

Die Fans schätzen es, wenn man sich für den Klub zerreißt. Simon Zoller

Gut dürfte ihm auch der große Beifall der eigenen Fans getan haben, als er den Rasen des Vonovia-Ruhrstadions betrat. Überrascht hat ihn das nicht, immerhin weiß Zoller, was man in Bochum mag. "Die Fans stehen hinter einem und schätzen es, wenn man sich für den Klub zerreißt. Das ist mir in den letzten Jahren ganz gut gelungen." Zoller freut sich, "wieder dabei zu sein und wieder anzugreifen. Ich fühle mich gut, merke aber, dass noch ein bisschen fehlt".

Die noch verbleibenden fünf Ligaspiele will Zoller einfach nur "genießen" - und dabei auch das Ziel Ligaverbleib perfekt machen. Dieses ist auch greifbar nah. "Wir sind dem Klassenerhalt ein Stück nähergekommen", weiß der Stürmer, auch weil "die anderen Mannschaften für uns gespielt haben. Wir haben 36 Punkte. Das ist sehr gut."

Der Bochumer Vorsprung auf den Tabellen-16. Bielefeld beträgt schon satte zehn Punkte, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, sollte der VfL das noch verspielen.