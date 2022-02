Nach Comeback in Hannover: Zwayer ist bereit - auch für den BVB

Das Comeback in Hannover glückte für Schiedsrichter Felix Zwayer (kicker-Note 2). Der 40-jährige ist bereit für die Bundesliga-Bühne.

Am Sonntag war nach rund zweieinhalb Monaten die freiwillige, aber auch von äußeren Umständen stark beeinflusste Auszeit des Felix Zwayer beendet. Der 40-Jährige hatte nach einigen umstrittenen Entscheidungen im Spitzenspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München am 4. Dezember 2021 herbe Kritik einstecken müssen, die besonders in sozialen Medien weit unter die Gürtellinie ging und sogar bis hin zur Androhung von Repressalien gegen ihn persönlich und seine Familie reichte.

Viel Unterstützung für eine Fortsetzung der Karriere

Der Schiedsrichter verlor daraufhin "den Spaß am Fußball" und bekam starke Zweifel, ob er seine Tätigkeit überhaupt weiterhin ausüben solle. Wochenlang dachte er sehr ernsthaft darüber nach, seine Karriere zu beenden. Nach vielen Gesprächen im privaten Umfeld und mit Kollegen aus Schiedsrichterkreisen wuchs bei Zwayer im neuen Jahr langsam immer mehr dir Überzeugung, dass es ihm doch besser passe, wenn er seine Laufbahn fortsetzt. Auch sein Chef Lutz Michael Fröhlich betonte öffentlich häufig, dass ihm sehr daran gelegen sei, wenn er den von ihm sehr geschätzten Schützling bald wieder auf den Platz bringen könnte.

Fröhlich hatte nichts anderes erwartet

Das war dann am Sonntag erstmals wieder der Fall, in der 2. Liga bei der Partie Hannover gegen Darmstadt. Es ist üblich, dass auch ein international tätiger Unparteiischer nach einer längeren Pause zunächst einmal Pfeif-Praxis in einer etwas niedrigeren Spielklasse sammelt. "Es war ein sehr umkämpftes Spiel, und Felix hat seine Sache prima gemacht", lautet Fröhlichs Fazit nach dem Comeback. Er hatte auch nichts anderes erwartet, hatte sich Zwayer doch in seiner selbst erbetenen Pause mit der Teilnahme an je einem Online-Lehrgang von UEFA und DFB in der Theorie auf dem Laufenden und sich selbst körperlich so fit gehalten, als ob es keine Auszeit gebe.

kicker-Note 2 bei der Rückkehr

Zwayer selbst bilanziert: "Ich habe in Hannover gemerkt, dass Leichtigkeit, Freude und Spaß wieder da waren. Der Auftakt war total positiv." Er sieht sich am Tag danach bestätigt, dass seine Entscheidung weiterzumachen die richtige war. Der kicker beurteilte seinen Auftritt mit der Note 2, in Worten: "Gute, souveräne Spielleitung; korrekt, Seydels Tor zum 2:2 nach Eingreifen des VAR anzuerkennen, weil Seydel nicht im Abseits stand."

Zwayer am 23. Spieltag in der Bundesliga? "Das wird so kommen"

Weil Zwayer nicht krank oder verletzt war und daher keine körperlichen Defizite aufarbeiten muss, steht einem zeitnahen Einsatz in der Bundesliga nichts im Wege. Fröhlich, der wie üblich die Einteilungen seiner Schiedsrichter ab Wochenmitte konkretisieren wird, bestätigt, dass er mit Zwayer in einem der neun anstehenden Erstligaspielen plant: "Das wird so kommen."

Der Comebacker sagt: "Das Spiel in Hannover hat mir auch gezeigt, dass ich physisch und mental in der Lage bin, jede Aufgabe zu erledigen, die mir übertragen wird." Bleibt nur die Frage: Wann werden Dortmund und Zwayer wieder aufeinandertreffen? Fröhlich räumt in vergleichbaren Fällen eine von der Länge her nicht definierte Schutzfrist ein, um nicht zusätzliches Öl ins Feuer zu gießen, sagt aber auch: "Es ist im Moment nicht geplant, aber wenn Voraussetzungen wie Verfügbarkeit der Schiedsrichter zum Beispiel dafür sprechen würden, Felix für ein Spiel der Dortmunder einzuteilen, würde ich es auch tun."

Ich habe nie ein Problem mit dem BVB gehabt. Beide betrachten die ganze Sache als abgehakt.

Auch wenn nicht jeder BVB-Fan klatscht: "Es wäre für mich ein Spiel wie jedes andere"

Und auch Zwayer ist bereit dafür: "Ich habe nie ein Problem mit dem BVB gehabt. Es gab lange, intensive und offene Gespräche zwischen Verantwortlichen des Vereins und mir. Der Stand zwischen Borussia Dortmund und mir ist: Beide betrachten die ganze Sache als abgehakt. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder Fan klatschen wird, wenn ich wieder für eine Partie der Borussia eingeteilt werde, aber ich kann versichern: Das wäre für mich ein Spiel wie jedes andere auch."