Nach Comans Ausfall: Das sind Tuchels Optionen

Mit Kingsley Coman (Innenbandriss) muss der FC Bayern nach Serge Gnabry den zweiten langfristigen Ausfall auf der offensiven Außenbahn verkraften. Welche Alternativen bleiben Trainer Thomas Tuchel?

Beim 3:2-Sieg in Augsburg brachte Tuchel Mathys Tel für den früh verletzten Coman. Der 18-jährige Franzose könnte ab sofort häufiger eine Chance in der Startelf erhalten, in Augsburg hatte er Pech mit einem Pfostenschuss. Allerdings schätzt Tuchel ihn als Joker, zudem traf Tel nach einem fulminanten Saisonstart zuletzt am 5. Spieltag. Gegen den kommenden Gegner Mönchengladbach hat Tel allerdings gute Erinnerungen, in der Hinrunde köpfte er kurz vor Schluss das entscheidende 2:1 - natürlich als Joker.

Chance für Müller?

Ein Fingerzeig war es dennoch, dass sich Tuchel für Tel und gegen Thomas Müller entschied. Der Routinier musste auf seinen Einsatz bis zur 89. Minute warten, verursachte dann sogar noch einen Strafstoß. Müller hat unter Tuchel eindeutig an Einfluss auf dem Feld, sprich Spielminuten verloren. Dennoch wäre er die logische Alternative zu Coman. Die Position auf dem rechten Flügel ist dem 34-Jährigen nicht fremd, er könnte sie anders interpretieren, von dort mehr in die Halbräume und Richtung Tor ziehen. Oder Tuchel bringt ihn gleich als Zehner und zieht Jamal Musiala auf den Flügel, wo er mit seinen Dribbelkünsten genauso gut glänzen könnte wie im Zentrum.

Drei weitere Optionen bleiben Tuchel. Eric Maxim Choupo-Moting, sonst Back-up für Harry Kane, kann ebenfalls auf dem linken Flügel spielen, hat dies in seiner Karriere häufig getan. Alphonso Davies begann seine Laufbahn auf dieser Position, ehe er zum Linksverteidiger umfunktioniert wurde. Würde er nach vorne rücken, dürfte hinter ihm Raphael Guerreio verteidigen. Doch auch der Portugiese ist mit seiner feinen Technik ein Kandidat für offensivere Positionen. Entweder links oder als Zehner. Auch in dieser Variante müsste Musiala auf den Flügel ausweichen.

Kein Grund zum Jammern also, Tuchel bleiben trotz der Verletzungsprobleme genügend Optionen. Passieren darf nun allerdings auch nicht mehr viel mit Blick auf das enge Meisterschaftsrennen mit Bayer Leverkusen, das anstehende direkte Duell dort am 10. Februar und das folgende Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom am 14. Februar.