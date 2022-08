Nach Carmo nun Viti: Die VfL-Wunschverteidiger kommen nicht

Der VfL Wolfsburg muss sich bei seiner Suche nach einem neuen linken Innenverteidiger weiter in Geduld üben. David Carmo (von Sporting Braga zum FC Porto) und Mattia Viti galten als Wunschkandidaten, nun ist auch der Italiener vom Markt - er wechselt zum OGC Nizza nach Frankreich.

Der Transfer eines linken Innenverteidigers und damit Nachfolgers von John Anthony Brooks hatte eigentlich höchste Priorität beim VfL Wolfsburg. Nun, wenige Tage vor dem Start in die Bundesliga, haben die Niedersachsen alle Kaderbaustellen geschlossen - nur der linke Innenverteidiger lässt weiter auf sich warten. Wenn er denn überhaupt kommt.

Der Grund für die Verzögerung bei der Suche nach dem gewünschten neuen Verteidiger sind die Ablösen, die aufgerufen werden. Sowohl mit David Carmo (Sporting Braga) als auch mit Mattia Viti (FC Empoli) hatten sich VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer intensiv beschäftigt, die Forderungen der abgebenden Klubs überstiegen jedoch die Wolfsburger Möglichkeiten.

Also wechselten die talentierten Abwehrspieler woanders hin. Nach Carmo, der für 20 Millionen Euro innerhalb Portugals zum FC Porto ging, landete Viti an diesem Mittwoch nun in Frankreich beim OGC Nizza, dem Klub von Lucien Favre. Hier sollen rund 13 Millionen Euro an Ablöse fließen.

Und der VfL? Der hält weiterhin die Augen offen, sähe sich mit Maxence Lacroix, Sebastiaan Bornauw, Micky van de Ven und Neuzugang Bartol Franjic, der als Linksfuß in der Defensive mehrere Positionen bekleiden kann, grundsätzlich auch gerüstet. Kein Thema ist der Ungar Attila Szalai (Fenerbahce), obwohl dieser in der Türkei unverändert mit den Niedersachsen in Verbindung gebracht wird. Der 24-Jährige wurde zwar intensiv beobachtet, aber auch bei ihm gilt: Er ist wohl zu teuer.