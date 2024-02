Nach Bundesligadebüt im Derby: Pazourek erhält Profivertrag bei der Austria

Nach seinem Bundesligadebüt am vergangenen Wochenende wurde Austria-Youngster Luca Pazourek nun mit einem Profivertrag ausgestattet.

Die Wiener Austria hat Flügelspieler Luca Pazourek mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Wie die Hauptstädter am Mittwoch in einer Presseaussendung mitteilten, unterschrieb der 19-Jährige ein Arbeitspapier bis 2028. "Bei mir ist es wirklich so, dass ich schon als kleiner Junge großer Austrianer war und immer hier spielen wollte", meinte Pazourek in einer Stellungnahme. "Das ist mir im Nachwuchs, in der Akademie und bei den Young Violets gelungen. Jetzt hat sich der Traum komplett erfüllt und ich bin bereit für die kommenden Aufgaben."

Pazourek wechselte 2016 vom Wiener Sport-Club zur Austria und durchlief bei den "Veilchen" seither sämtliche Nachwuchsteams. Im Herbst 2023 kam der Teenager in der 2. Liga beim Kooperationsverein Stripfing zum Einsatz, seine ersten Pflichtspielsekunden für die Profimannschaft der Austria absolvierte Pazourek am vergangenen Wochenende bei der 0:3-Derbyniederlage gegen Rapid.

"Nicht zuletzt aufgrund seiner tollen Athletik sehen wir in ihm viel Potential und sind auf seine weitere Entwicklung sehr gespannt. Wir werden Luca dabei natürlich so gut es geht unterstützen, gerade jetzt, wo er auch dank unseres dualen Bildungsweges am Ballsportgymnasium kurz vor der Matura steht", erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner.