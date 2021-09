Nach Bradys Lockrufen: Sherman zurück in der NFL

Richard Sherman ist zurück auf der großen Football-Bühne. Der 33-jährige Cornerback spielt künftig gemeinsam mit Tom Brady für die Bucs.

Seit Wochen schon stand Sherman (33) bei den Tampa Bay Buccaneers auf der Liste. Der Cornerback selbst sprach in seinem "Richard Sherman Podcast" zudem vom Interesse der San Francisco 49ers, Seattle Seahawks und Carolina Panthers. Nun sind es die Bucs geworden, der amtierende Meister also um Star-Spielmacher Tom Brady. Der Klub aus Florida bestätigte den Transfer an diesem Mittwoch.

Sherman soll also gut zweieinhalb Monate nach dem großen Wirbel um einen Einbruchsversuch bei seinen Schwiegereltern wieder sportliche Schlagzeilen schreiben. So wie schon vor Jahren, als er als Mitglied der gefürchteten "Legion of Boom" mit den Seattle Seahawks große Erfolge feierte und 2014 NFL-Champion wurde. Ein Jahr später scheiterte Sherman erst im Super Bowl an den New England Patriots um Brady. Und der Superstar und aktuelle Bucs-QB klingelte zuletzt auch beim vertragslosen Sherman durch. "Wenn er anruft, ist es sehr schwierig, abzusagen", sagte der Neuzugang und fünfmalige Pro-Bowler, der zuletzt 2020 zum dritten Mal in seiner Laufbahn im Super Bowl gestanden hatte - und damals mit den San Francisco 49ers den Kansas City Chiefs unterlag.

aho