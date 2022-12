Nach Boevink-Abgang: VfB Oldenburg denkt an neuen Mielitz-Konkurrenten

Nach dem Weggang von Pelle Boevink befasst sich der VfB Oldenburg mit einem Ersatz. Auswirkungen könnte das für Sebastian Mielitz haben.

Pelle Boevnik (zehn Einsätze), der seit Sommer 2020 beim VfB Oldenburg unter Vertrag stand, und Sommer-Neuzugang Sebastian Mielitz (sieben) hatten sich in der bisherigen Saison die Einsätze geteilt. Nachdem Boevnik nun aber endgültig zum SC Paderborn wechselt - die Ostwestfalen hatten den Niederländer bereits im vergangenen Sommer unter Vertrag genommen, aber nochmal an den VfB verliehen -, fehlt ein Konkurrent im Kampf um den Platz zwischen den Pfosten.

"Für uns ist es schade, dass wir einen starken Torhüter abgeben müssen", sagt Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des VfB Oldenburg. "Man muss ehrlich sagen, dass wir mit Sebastian Mielitz und Pelle Boevink im Tor sehr gut aufgestellt waren. Hinzu kommt mit Moritz Onken ein Talent aus den eigenen Reihen."

Pelle bringt alles mit, um den Sprung in die 2. Liga zu schaffen. Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des VfB Oldenburg

Die entstandene Lücke im Torwart-Trio soll womöglich durch einen Neuzugang gefüllt werden, um den Konkurrenzkampf hochzuhalten. Die Verantwortlichen befassen sich bereits mit Kandidaten. Laut Schachten prüft der Drittliga-16. "verschiedene Optionen". Die Verantwortlichen sind "überzeugt, erneut eine gute Lösung für den VfB zu finden".

So schmerzhaft der Boevink-Abgang, der mittels einer Klausel in der Winterpause vollzogen wurde, ist - der VfB hat "eine Lösung gefunden, die für alle Seiten gut ist. Dass Pelle zu einem etablierten Zweitligisten wechselt, spricht für seine gute Entwicklung, aber auch für die gute Arbeit, die beim VfB gemacht wird", so Schachten weiter. "Pelle bringt alles mit, um den Sprung in die 2. Liga zu schaffen. Wir drücken ihm dafür die Daumen und werden seine Entwicklung natürlich mit Freude weiter verfolgen."