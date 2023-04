Nach bösem Patzer: Pause für Premier-League-VAR Salisbury

Die Schiedsrichter standen am Premier-League-Wochenende nicht nur wegen eines Ellenbogenschlags im Fokus. Brighton musste erneut mit einer Fehlentscheidung leben, die jetzt Folgen hat.

Seit Howard Webb Chef der englischen Schiedsrichter ist, ist er um vermehrte Transparenz bemüht. Und so erlebte Premier-League-Klub Brighton dieser Tage einen "Hattrick", auf den er gerne verzichtet hätte: Zum dritten Mal entschuldigte sich die von Webb geführte Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) bei den Seagulls, weil Schiedsrichtern schwere Patzer unterlaufen waren.

Im Auswärtsspiel bei den Tottenham Hotspur am Samstag war Brighton beim Stand von 1:1 ein klarer Foulelfmeter verwehrt geblieben. Weder Referee Stuart Attwell noch VAR Michael Salisbury hatten bei Pierre-Emile Höjbjergs Foul an Kaoru Mitoma eingegriffen. Stattdessen hatte Harry Kane in einer hitzigen und von Roten Karten für beide Trainer begleiteten Partie in der 79. Minute zum 2:1 für die Spurs getroffen, die als Tabellenfünfter dem Siebten Brighton auf sieben Punkte enteilten.

Die Gäste, die bei einem möglichen 2:1-Auswärtssieg bis auf einen Zähler herangerückt wären, schäumten und erhielten zumindest eine offizielle Entschuldigung der PGMOL, die - nicht zum ersten Mal in dieser Saison - weitere Konsequenzen zog: Salisbury ist nach seinem VAR-Fehler am kommenden Premier-League-Spieltag nicht im Einsatz. Attwell fungiert dagegen bei Wolverhamptons Heimspiel gegen Brentford als VAR und als Vierter Offizieller bei West Ham gegen Arsenal.

Im Februar hatte ein VAR die Abseitslinie falsch gezogen

Englischen Medienberichten zufolge hatte die PGMOL in dieser Saison bereits eingeräumt, Brighton schon mindestens zweimal benachteiligt zu haben. Unter anderem war demnach Verteidiger Pervis Estupinan im Februar beim 1:1-Remis bei Crystal Palace ein Tor aberkannt worden, weil der zuständige VAR die Abseitslinie falsch gezogen hatte.

Am Montag hatte die PGMOL bereits Linienrichter Konstantin Hatzidakis vorerst aus dem Verkehr gezogen, weil dieser Liverpools Andy Robertson in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Arsenal einen Ellenbogenstoß versetzte. Welche Konsequenzen darüber hinaus noch auf Hatzidakis zukommen werden, steht noch nicht fest.