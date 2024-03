Nach Böllerwurf in Augsburg: Prozessauftakt gegen vier Angeklagte

Das Spiel zwischen dem FC Augsburg und der TSG Hoffenheim wurde im vergangenen Jahr von einer folgenschweren Böllerexplosion unterbrochen. Jetzt beginnt der Prozess gegen vier Männer. Ein ungewöhnlicher Richter hat dabei den Vorsitz.

Explosion im Stadion: Ein Angeklagter sitzt seit November in U-Haft. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Rund vier Monate nach einem folgenschweren Böllerwurf während des Bundesliga-Spiels Augsburg gegen Hoffenheim müssen sich ab Dienstag (13.30 Uhr) vier Männer vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Bei der Explosion des Knallkörpers in der Augsburger Arena am 11. November wurden nach Angaben der Ermittler 14 Menschen teils erheblich verletzt, darunter auch fünf Kinder. Die Opfer erlitten laut Staatsanwaltschaft Knalltraumata und andere Verletzungen, einige spürten auch Monate nach dem Spiel (1:1) noch die Folgen des Vorfalls. Die Partie war in der 56. Spielminute von Schiedsrichter Dr. Felix Brych rund sieben Minuten lang unterbrochen worden.

"Beim geworfenen Böller handelte es sich um einen pyrotechnischen Gegenstand, für den in Deutschland eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis erforderlich ist und dessen Explosionswirkung deutlich über im Inland zugelassene Feuerwerkskörper hinausgeht", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es soll sich um einen sogenannten "Mamba-Böller" gehandelt haben.

Mehrere Jahre Gefängnis drohen

Dem Hauptbeschuldigten wird dementsprechend die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der damals 28 Jahre alte Mann aus dem Raum Göppingen wurde kurz nach der Detonation festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Die drei weiteren Angeklagten müssen sich wegen Beihilfe verantworten. Bei dem Quartett handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um Hoffenheimer Anhänger.

Richter ist Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes

Der Vorsitzende Richter Christoph Kern ist kurioserweise seit 2022 ehrenamtlicher Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes. Dort hatte er nach 18 Jahren Rainer Koch im Amt abgelöst. Wegen Kerns Tätigkeit beim BFV hatte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gestellt, der aber bereits abgelehnt wurde.

Die TSG Hoffenheim hatte noch am Abend des Vorfalls am 11. November eindeutig Position bezogen und die Beteiligten zudem mit einem lebenslangen Hausverbot belegt. Vom DFB wurden die Kraichgauer bereits zu einer Strafe von 20.000 Euro verurteilt. Dabei kamen wohl mildernde Umstände zum Tragen, da der Verband dem Verein "vorbildliches Verhalten" attestierte.

Die Lernkurve bei einigen "Fans" hält sich indes weiter in Grenzen. Erst am vergangenen Samstag vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart (0:3) wurden aus dem Hoffenheimer Fanblock zahlreiche Leuchtraketen abgeschossen, die teilweise am Stadiondach landeten und unkontrollierbar zurück ins Stadion fielen.