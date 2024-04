Nach Böllerwurf bei Stuttgart-Derby: Fünf Menschen verletzt

Im Stadt-Duell zwischen den Regionalliga-Spitzenteams Stuttgarter Kickers und VfB Stuttgart II wurden fünf Menschen durch einen Böllerwurf leicht verletzt.

"Es war ein tolles Derby vor einer tollen Kulisse mit nahezu 10.000 Zuschauern. Ich denke, das ist Werbung für die Stadt Stuttgart", lautete das Fazit von Kickers-Sportdirektor Marc Stein nach dem spannenden Stadt-Duell zwischen den Stuttgarter Kickers und dem VfB Stuttgart II.

Die Stuttgarter Fußball-Werbekampagne überstand den Nachmittag aber nicht ohne ein paar Kratzer. Wie im Nachgang der Partie bekannt wurde, soll ein Böllerwurf fünf Menschen verletzt haben, darunter wohl auch einen fünfjährigen Jungen. Der Böller sei laut Polizeiangaben aus Block F Richtung Spielfeld geworfen worden, aber bereits im Block detoniert. Wer den Knallkörper geworfen hat, ist bislang noch unklar.

In einem temporeichen Derby hatte der VfB II zwischenzeitlich mit 2:0 geführt, dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase kamen die Kickers in Überzahl kurz vor Schluss noch zum Ausgleich und behaupteten sich damit an der Tabellenspitze.