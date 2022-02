Nach Blitz-Rückstand: "Vicky" reicht Remis für Meisterrunde, auch HEBC dabei - Showdown zwischen Buchholz und Osdorf

In der Oberliga Hamburg 2 sind weitere Entscheidungen gefallen. Durch das Remis in Buchholz steht Victoria Hamburg in der Aufstiegsrunde. Auch der HEBC profitiert vom 1:1 der Konkurrenz.

Die Würfel sind fast alle gefallen. Durch das 1:1 des TSV Buchholz 08 und des SC Victoria Hamburg stehen in der Oberliga Hamburg 2 zwei weitere Teilnehmer an der Meisterrunde fest. Durch das Remis der beiden Konkurrenten steht nämlich neben Vicky auch der HEBC sicher in der Aufstiegsrunde. Das ausstehende Spiel am Montagabend in Rugenbergen ist dadurch obsolet, weil es auf den zweiten Saisonteil keinen Einfluss mehr haben wird. Somit kommt es am Donnerstagabend zum Showdown um den letzten verbliebenen Platz in den Aufstiegs-Play-offs zwischen Buchholz und dem TuS Osdorf. Letzterer benötigt einen Sieg, Buchholz dagegen genügt ein Remis.

Doch zurück zu diesem Sonntag und dem Spiel Buchholz gegen Victoria. Die Heimelf startete fulminant in die Begegnung und profitierte nach handgestoppten acht Sekunden von einem katastrophalen Fehler der Gäste, den Fornfeist mit einem Heber über Lohmann veredelte. Auch nach dem Gegentor wirkte "Vicky" abwesend, Buchholz konnte davon aber nicht weiter Profit schlagen und ließ sich zunehmend selbst von der Schläfrigkeit anstecken. Bis zur Pause tat sich nichts mehr. Aus der Kabine kamen die Gäste wacher und legten ihrerseits einen Blitzstart hin. Buchholz versuchte einen Standard vergebens zu klären, Schuhmann bekam den Ball vor die Füße und netzte trocken aus rund zwölf Metern flach ein. Danach nahm die Partie kurzzeitig Fahrt auf, ein Treffer wollte hüben wie drüben aber nicht fallen. Nach einer Stunde Spielzeit verflachte die Begegnung jedoch wieder. Eine strittige Szene gab es noch, als Buchholz' Louca im Strafraum von hinten von den Beinen geholt wurde. Schiedsrichter Pötter jedoch auf "Ball gespielt" entschied. So blieb es beim 1:1.