Nach bitterem Pokal-Aus: Aus Kovacs Überzeugung muss jetzt Realität werden

Trainer Niko Kovac gerät beim VfL Wolfsburg zunehmend unter Druck. Nach dem 0:1 bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal lobt der Trainer demonstrativ seine Spieler - die ihm in den Wochen bis Weihnachten womöglich den Job retten müssen.

Läuft nicht so recht: Niko Kovac. IMAGO/eu-images

Es war bitter, keine Frage. Schließlich hatte der VfL Wolfsburg am Dienstag im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach mehrere hochkarätige Chancen, um den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen. Die Niedersachsen präsentierten sich, verständlich angesichts der vergangenen Wochen, nicht mit einer breiten Brust und vielen ansehnlichen Kombinationen - und doch brachte sie sich rund drei Wochen nach dem 0:4 gegen die Borussia am selben Ort in die Position, endlich mal wieder ein Auswärtsspiel zu gewinnen.

Jedoch: Daraus wurde nichts. Weil Topchancen kläglich vergeben wurden und in der entscheidenden Situation kurz vor Ende der Verlängerung die Defensivarbeit von fast allen sträflich vernachlässigt wurde. "Fußball ist ein schöner und gleichzeitig auch ein grausamer Sport", stellte Trainer Niko Kovac mit bittersüßer Miene fest. Er weiß: Die Art und Weise der Niederlage interessiert schon bald niemanden mehr, am Ende steht das Ergebnis: Der VfL ist raus aus dem Pokal.

Die Mannschaft hat die Qualität, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten. Niko Kovac

Und der Trainer hat damit ein Argument weniger, auf eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft zu verweisen. Eine Mannschaft, die dennoch ein Lob von ihm erhielt. "Sie hat großartig gekämpft, leidenschaftlich gearbeitet." Dinge also, die Kovac beim 1:3 in Bochum noch vermisst hatte, waren nun zumindest wieder zu sehen. Wenngleich dies allesamt Punkte sind, die die Basis einer erfolgreichen Fußballmannschaft bilden. Das Pokal-Aus schmerzt noch mehr in dieser brenzligen Situation für den VfL und seinen leitenden Angestellten, der dringend Erfolgserlebnisse benötigt. Kovac sagt: "Die Mannschaft hat die Qualität, die nächsten Spiele erfolgreich zu gestalten."

Boss Schäfer betont die Gemeinsamkeit

Diese Überzeugung des Trainers muss zur Realität werden, will Kovac auch noch im neuen Jahr beim VfL das Sagen haben. In der Liga geht es nun gegen Freiburg, Darmstadt und München. Noch erhält der Kroate die Rückendeckung seiner Chefs, Geschäftsführer Marcel Schäfer betonte am Mittwoch gegenüber dem kicker: "Wir müssen uns gemeinsam aus dieser Situation herausarbeiten." Kovac gehört weiter zu dieser Wolfsburger Gemeinsamkeit, Schäfer, das hat er auch von seinem "Mentor" Jörg Schmadtke gelernt, ist niemand, der sich von der Öffentlichkeit treiben lässt.

Gleichwohl weiß auch Kovac, dieser erfahrene Fußballlehrer, dass er nun schleunigst Ergebnisse liefern muss, damit ihm die Rückendeckung nicht entzogen wird. Boss Schäfer setzt darauf, dass die Mannschaft sich vom späten Schock in Gladbach möglichst rasch erholt. "Ich hoffe, dass uns diese schmerzhafte Niederlage nicht zurückwirft, sondern dass die Mannschaft gemerkt hat, was sie kann, wenn sie gewisse Dinge beherzigt." Zeigen muss sie dies am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Freiburg.