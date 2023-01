Nach Bielsa-Absage: Dyche übernimmt das Traineramt bei Everton

Der FC Everton hat einen Nachfolger für Frank Lampard gefunden. Sean Dyche (51) übernimmt das Traineramt bei den Toffees und soll den Klub vor dem Premier-League-Abstieg bewahren.

Soll zum Retter in der Not werden: Sean Dyche. IMAGO/PA Images

Sean Dyche übernimmt das Traineramt beim FC Everton. Der 51-Jährige soll den Tabellen-19. der Premier League vor dem Abstieg bewahren und folgt auf Frank Lampard, der nach zehn sieglosen Pflichtspielen in Folge entlassen wurde. "Er hat mich schnell davon überzeugt, dass er genau die richtigen Eigenschaften hat, um ein großartiger Everton-Manager zu werden - und ein Mann, der unsere Fans begeistern kann", so Evertons Vorsitzender Bill Kenwright.

Die erste Wahl war Dyche aber nicht, zuvor hat Marcelo Bielsa dem Klub aus Liverpool abgesagt. Bielsa war der Wunschkandidat von Eigentümer Farhad Moshiri, der den Argentinier am Donnerstag nach London einfliegen ließ, um Gespräche mit den Vereinsvertretern zu führen.

Diese Nachricht ließ die Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 67-Jährigen bei den Fans steigen. Doch Bielsa hatte Zweifel: Er beklagte sich über den Zustand des Vereins und des Kaders. Zudem hat er noch nie einen europäischen Verein mitten in der Saison übernommen.

Bielsa wollte zunächst nur hinter den Kulissen arbeiten

Also machte der Ex-Leeds-Coach einen Vorschlag: Er würde sofort einsteigen, aber bis zum Ende der laufenden Spielzeit nur hinter den Kulissen arbeiten, eventuell die U 21 und die jüngeren Spieler trainieren, um den Klub auf seine Philosophie einzustellen.

In diesem Fall hätte Everton jedoch einen Interimstrainer gebraucht, um die prekäre Aufgabe des Ligaverbleibs zu bewältigen. Das wollten die Verantwortlichen nicht akzeptieren. Auch Paul Tait und Leighton Baines, die seit der Lampard-Entlassung interimsweise an der Seitenlinie standen, wurde diese Aufgabe nicht zugetraut.

Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzustellen, die arbeitet, die kämpft und die das Abzeichen mit Stolz trägt. Sean Dyche

Nun haben sich die Toffees mit Dyche für eine alternative Variante entschieden - und für einen wesentlich bodenständigeren, defensiveren Fußball. Deutlich wird dies auch an seinen ersten Worten als Everton-Coach: "Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzustellen, die arbeitet, die kämpft und die das Abzeichen mit Stolz trägt", wird der 51-Jährige, der sich auf die Grundprinzipien des Vereins zurückbesinnen möchte, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der Ex-Profi unterschreibt einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. Dyche ist nun der siebte Trainer (ohne Interimsanstellungen) in den letzten fünf Jahren, der im Goodison Park an der Seitenlinie stehen wird.

Für den langjährigen Burnley-Coach (Oktober 2012 bis April 2022) ist es eine Chance, seine Karriere als Premier-League-Trainer wiederzubeleben, nachdem er in der Vorsaison mitten im Abstiegskampf seinen Trainerposten räumen musste. Er übernimmt eine Mannschaft, die zuletzt am 22. Oktober gegen Crystal Palace (3:0) ein Pflichtspiel gewann, inzwischen aus dem League Cup und FA Cup ausgeschieden ist und in der Premier League auf dem vorletzten Platz liegt. Der nächste Gegner: Spitzenreiter Arsenal.