Nach BHC-Abschied: Zukunft von Frederik Ladefoged geklärt

Dass Frederik Ladefoged den Bergischen HC verlässt, ist seit letzter Woche bekannt. Jetzt ist klar, wohin es den 28-jährigen dänischen Kreisläufer zieht.

Ende Juni hatte der Bergische HC mehrere Abgänge vermeldet. Neben Lukas Stutzke und Isak Persson verlässt auch Frederik Ladefoged den Absteiger in diesem Sommer. Während die Zukunft von Stutzke und Persson noch ungeklärt ist, hat Ladefoged einen neuen Verein gefunden.

Der dänische Kreisläufer verlässt die Handball-Bundesliga und wechselt nach Rumänien zu Dinamo Bukarest. Das bestätigte der Champions-League-Teilnehmer am heutigen Mittwoch (03. Juli) auf seiner Webseite. Der 28-Jährige hat nach Vereinsangaben einen Vertrag für zwei Jahre, bis zum Sommer 2006, unterschrieben.

"Ein wertvoller Spieler"

Fabian Gutbrod, der neue Sportliche Leiter des Bergischen HC, hatte zum Abschied von Ladefoged, der im Jahr 2022 von SønderjyskE Håndbold zum BHC gewechselt war, erklärt, dass der Däne "nicht den Weg in die zweite Liga mitgehen" wolle. "In den vergangenen zwei Jahren hat er sich schnell zu einem Führungsspieler entwickelt - auf und neben der Platte. Um so bedauerlicher, dass wir ihn hier nicht halten konnten", so Gutbrod.

Für Ladefoged ist Dinamo Bukarest sein fünften Klub in seiner Profi-Karriere. Der Defensivspezialist startete seine Profikarriere in Dänemark beim Team Tvis Hostelbro. Über Stationen bei Skanderborg Aarhus und SonderjyskE landete er schließlich beim BHC bevor nun der Wechsel nach Rumänien erfolgt.

"Seine Leistungen in der stärksten Liga der Welt und seine Trefferquote machen ihn zu einem wertvollen Spieler, der Dinamo in der EHF Champions League helfen kann", schreibt der Verein über seinen jungsten Neuzugang, der in der vegangenen Bundesligasaison 122 Tore für den BHC erzielte.