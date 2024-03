Nach bester Saison seit 32 Jahren: Lions verlängern mit Head Coach und GM

Inmitten der Free Agency haben die Verantwortlichen der Detroit Lions auch an anderer Stelle Nägel mit Köpfen gemacht. Head Coach Dan Campbell und General Manager Brad Holmes bekommen eine Vertragsverlängerung.

1991 stellten die Detroit Lions einen Franchise-Rekord auf: Zwölf Siege in einer Saison waren dem Team zuvor noch nie gelungen, zudem zogen Barry Sanders und Co. in das Conference Championship Game ein. Auf die Rückkehr solcher Erfolge mussten die Lions-Fans 32 Jahre warten, bis Detroit in der abgelaufenen Saison ebenfalls zwölf Siege holte (bei einem Spiel mehr) und erneut erst im Conference Championship Game an den San Francisco 49ers scheiterte.

Dabei standen nach der 2021er-Saison gerade einmal drei Siege zu Buche - für den erfolgreichen Umschwung sind unter anderem Head Coach Dan Campbell und General Manager Brad Holmes verantwortlich. Beide traten ihr Amt jeweils vor eben jener 2021er-Saison an, feierten im zweiten Jahr bereits neun Siege und führten die Lions nun zur ersten Playoff-Teilnahme seit 2017.

Die Belohnung erhielt das Duo nun in Form einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie das Franchise am Donnerstag vermeldete, haben sowohl Head Coach Campbell als auch GM Holmes neue, bis 2028 datierte Arbeitspapiere unterschrieben.

Campbell und Holmes "die treibende Kraft hinter dem Neuaufbau"

"Wir sind begeistert, Brad und Dan für die nächsten vier Saisons unter Vertrag zu haben", wird Teambesitzerin Sheila Hamp in einem Statement zitiert. "Sie waren die treibende Kraft hinter dem Neuaufbau unseres Football-Teams und dem Erfolg, den wir genießen durften. Ihre Kontinuität, die sie dem Football-Programm geben, wird weiterhin der Schlüssel zu unserem zukünftigen Erfolg auf dem Feld sein."

Vergangenes Jahr erhielt Holmes die Auszeichnung als NFL Executive of the Year, Campbell gehörte immerhin zu den Finalisten auf die Auszeichnung als Coach of the Year. In der am Montag gestarteten Free Agency haben die Lions vor allem die Secondary adressiert, unter anderem mit einem Trade für Cornerback Carlton Davis (zuvor Tampa Bay) oder der Verpflichtung von Cornerback Amik Robertson (zuvor Las Vegas). Die Playoff-Teilnahme aus der Vorsaison soll keine Ausnahme bleiben.