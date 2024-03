Nach "bester Leistung": Vorsichtige Entwarnung bei angeschlagenem Sancho

Jadon Sancho benötigte Zeit, um nach seiner Rückkehr zum BVB wieder in Form zu kommen. Nach seinem Tor in Bremen konnte der Engländer nun auch im CL-Achtelfinale gegen Eindhoven treffen, ehe er angeschlagen ausgewechselt wurde. Die Dortmunder hoffen auf sein Mitwirken gegen Frankfurt.

Es dauerte am Mittwochabend nur drei Minuten, ehe Jadon Sancho seinen beachtlichen BVB-Heim-Lauf in der Champions League fortsetzte. Mit einem trockenen Flachschuss in die linke Ecke brachte der Engländer die Borussia im Achtelfinal-Rückspiel gegen PSV Eindhoven nicht nur mit 1:0 in Führung, es war auch seine siebte Torbeteiligung (vier Tore, drei Assists) im sieben BVB-Heimspiel in der Königsklasse in Serie.

Für den 23-Jährigen, der im Winter von Manchester United auf Leihbasis zur Borussia zurückgekehrt war, war es zudem der zweite Treffer binnen fünf Tagen, nachdem er auch beim 2:1-Auswärtssieg in Bremen am vergangenen Samstag bereits getroffen hatte.

"Das bereichert jede Mannschaft"

"Es ist noch nicht lange her, da wurde ich gefragt, wann er wieder trifft. Jetzt hat er zweimal getroffen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic nach dem 2:0-Sieg, der den BVB ins Viertelfinale der Champions League bugsierte, und blickte zufrieden auf die Entwicklung des Offensivspielers: "Ich glaube, dass Jadon heute seine beste Leistung gezeigt hat, seit er wieder bei uns ist. Er ist in ansteigender Form und hat ein richtig gutes Spiel gezeigt."

Ähnlich sah es BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der bilanzierte: "Es war klar, dass er Zeit brauchen würde. Jetzt hat er sich mit wichtigen Toren belohnt. Er war agil, spritzig, in Eins-gegen-eins-Situationen nur schwer zu stoppen. Einen Jadon Sancho im Kader zu haben, bereichert jede Mannschaft. Ich bin froh und glücklich, dass er mehr und mehr sein Gesicht zeigt."

Einen kleinen Wermutstropfen allerdings gab es am Mittwochabend: Sancho musste in der 75. Minute für Marco Reus, den späteren Schützen zum entscheidenden 2:0, ausgewechselt werden, nachdem er sich zuvor an den hinteren Oberschenkel gefasst hatte. Die BVB-Verantwortlichen allerdings gaben später vorsichtige Entwarnung.

"Jadon hat signalisiert, dass er was am hinteren Oberschenkel gespürt hat. Seine erste Reaktion war, dass es ein bisschen Müdigkeit war", sagte Terzic. Kehl sprach davon, dass der Muskel "zugemacht" habe: "Es ist hoffentlich nichts Ernstes."

Spielt Sancho bereits gegen Frankfurt wieder?

Nach den ersten Äußerungen vom Abend ist ein Einsatz im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch im Bereich des Möglichen. Die nächsten Tage werden darüber Gewissheit geben.

Positiv ist unterdessen die Prognose bei Außenverteidiger Julian Ryerson, der aufgrund einer Hautentzündung das Eindhoven-Spiel verpasste, aber gegen Frankfurt wieder mitwirken soll. Sicher ausfallen wird dagegen der gegen PSV starke Mittelfeldantreiber Marcel Sabitzer. Der Österreicher muss nach seiner Roten Karte in Bremen seine Sperre absitzen.