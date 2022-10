Nach Bensabini-Foul: Ljubicic fehlt Köln langfristig

Der 1. FC Köln muss langfristig auf Dejan Ljubicic (25) verzichten. Der Mittelfeldspieler wird im Jahr 2022 nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Wir wissen nicht, ob drei Wochen oder noch länger", hatte Kölns Coach Steffen Baumgart am Sonntagabend nach dem verlorenen Derby bei Borussia Mönchengladbach über die prognostizierte Ausfallzeit von Dejan Ljubicic gesagt. Jetzt herrscht Klarheit: Wie der Verein am Montag mitteilte, hat sich der Österreicher "schwer am Knie verletzt" und wird bis Jahresende ausfallen. Eine genaue Diagnose gaben die Domstädter nicht zu Protokoll.

"Die Verletzung von Dejo ist bitter", wird Baumgart auf der Vereinswebsite zitiert. "Er war gerade richtig gut drauf und ist einer unserer absoluten Leistungsträger. Für ihn persönlich tut es mir sehr leid." Man müsse nun "versuchen, seinen Ausfall möglichst gut im Kollektiv zu kompensieren, auch wenn wir ihn nicht eins zu eins ersetzen können." Bereits unmittelbar nach der Partie hatte Baumgart geklagt, dass "uns langsam die Spieler ausgehen".

Ljubicic hatte sich die Verletzung beim Stand von 1:1 bei einem Foul von Gladbachs Ramy Bensebaini - der im Anschluss noch zwei Tore erzielte - zugezogen. Die von Schiedsrichter Sven Jablonski korrekterweise mit Gelb bewertete Aktion hatte einige Diskussionen nach sich gezogen. "Das mit Gelb zu bewerten, finde ich mutig", hatte etwa Baumgart gesagt.