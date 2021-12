Nach Beförderung: Peterka vor Debüt in der NHL

John-Jason Peterka wird in der Nacht auf Donnerstag aller Voraussicht nach der nächste Deutsche in der NHL. Der Münchner steht vor seinem Debüt für die Buffalo Sabres.

Am Dienstag beförderten die Sabres den Außenstürmer aus ihrem Farmteam Rochester Americans in die Eliteliga. "Ich war gerade mit einem Teamkollegen im Supermarkt. Mein Handy hat nicht funktioniert und so habe ich es letztlich über sein Telefon erfahren", meinte der 19-Jährige mit einem Strahlen im Gesicht.

Peterka, der in der AHL in 23 Spielen vier Tore und 16 Assists für Rochester erzielt hatte, trainierte schon am Nachmittag mit den Sabres und spielte in der designierten Top-Reihe neben Tage Thompson und Neuzugang Alex Tuch. Letzterer war im Blockbuster-Deal um Jack Eichel aus Las Vegas gekommen, kurierte aber bis zuletzt eine Verletzung aus und gibt nun, wie wohl auch Peterka, gegen die Devils sein Sabres-Debüt.

Peterka hätte theoretisch auch noch für die deutsche U-20-Nationalmannschaft bei der nun abgesagten WM in Kanada antreten können. Stattdessen erfüllt sich nun noch im Teenager-Alter sein NHL-Traum.