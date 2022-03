Nach Becherwurf und Flitzer: Werder distanziert sich klar

Am Samstag kam es beim Heimspiel des SV Werder gegen Darmstadt (1:0) auch zu zwei unschönen Szenen, zu denen sich der Tabellenzweite der 2. Liga nun klar positioniert hat.

Was ein Becherwurf nach sich ziehen kann, wurde erst jüngst beim Freitagabendspiel zwischen Bochum und Gladbach ersichtlich, als der Linienrichter getroffen wurde und die Partie dann beim Stand von 2:0 für die Fohlen abgebrochen werden musste. Auch in Bremen flog einen Tag später ein Becher von der Tribüne auf das Feld, Lilien-Spieler Tobias Kempe, der gerade eine Ecke ausführen wollte, wurde nur knapp verfehlt.

"Eine Aktion eines Einzelnen, der nicht nur die um den Übeltäter sitzenden Werder-Fans erzürnte, sondern auch von den Verantwortlichen von Werder auf das Schärfste verurteilt wird", heißt es auf der Website der Bremer. Der Becherwerfer wurde noch am Abend ausfindig gemacht, seine Personalien festgestellt und an die Behörden weitergeleitet. "Aktuell haben wir ihm ein unbefristetes Hausverbot erteilt, wir behalten uns weitere Schritte vor", so Werder-Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald.

"Wir haben erst einen Tag zuvor in Bochum gesehen, was so eine dumme Aktion einer einzelnen Person anrichten kann. Wir sind alle froh, dass Tobias nicht getroffen und niemand verletzt wurde. Diese Aktionen und Personen haben weder in unserem Stadion noch in einem anderen Stadion etwas zu suchen", so der Funktionär weiter.

Flitzer sorgt für Spielunterbrechung

Der Becherwurf war nicht die einzige unschöne Szene an diesem Abend in Bremen, denn kurz vor dem Ende stürmte ein Flitzer das Spielfeld. Er sorgte für eine Spielunterbrechung, konnte aber rasch eingefangen werden. "Auch dort haben wir die Personalien festgestellt. Wir gehen davon aus, dass wir seitens des DFB mit einer Strafe belegt werden", so Hess-Grunewald. Werder behält sich vor, die Strafe gegebenenfalls an den Straftäter weiterzuleiten.