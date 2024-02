Nach Becherwürfen: Blocksperre und ein Drohszenario für den OFC

Da bei zwei Heimspielen von Kickers Offenbach Gegenstände auf das Spielfeld geflogen sind, hat das Sportgericht den OFC unter anderem zur Sperre zweier Stehlplatz-Blöcke verurteilt und spricht eine drastische Warnung in Richtung des hessischen Traditionsklubs aus.

Kickers Offenbach hat damit zwar kein Alleinstellungsmerkmal, selten ist es trotzdem: Am Bieberer Berg stehen die eingefleischtesten Fans inklusive aktiver Fanszene nicht hinter dem Tor, sondern auf der Gegengeraden. Bei den Heimspielen gegen die TSG Balingen - übrigens eine Partie der vergangenen Saison - und die TuS Koblenz flogen von jener Waldemar-Klein-Tribüne allerdings Becher in Richtung Spielfeld, offensichtlich mit dem Ziel, gegnerische Spieler und das Schiedsrichtergespann zu treffen.

Diese Vorfälle riefen das Sportgericht der Regionalliga Südwest auf den Plan, das verfügte, dass der OFC am 9. März gegen Schott Mainz die Blöcke 1 und 2 der Waldemar-Klein-Tribüne leer lassen muss. Block 3, der ebenfalls zur Gegengeraden gehört, darf allerdings öffnen. Zusätzlich müssen die Hessen eine Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro zahlen.

Bauliche Maßnahmen nicht möglich

Weitaus schwerwiegendere Konsequenzen drohen dem OFC, wenn sich ein derartiges Fehlverhalten wiederholen sollte. Laut der Offenbacher hätten unabhängige Bau-Sachverständige in den letzten Monaten festgestellt, dass keine baulichen Maßnahmen wie beispielsweise Fangnetze oder höhere Zäune umsetzbar seien, um das Werfen von Gegenständen unterbinden zu können. Welche Auswirkungen das haben könnte, machte das Sportgericht in seiner Urteilsbegründung unmissverständlich klar: "Kommt es trotzdem zu weiteren Vorfällen, wird das Sportgericht durch weitere sicherheitstechnische Auflagen die Sicherheit der Spieler und Offiziellen gewährleisten, wobei am Ende der Konzeption die Auflage stehen kann, die Waldemar-Klein-Tribüne dauerhaft in einen Sitzplatz-Bereich umzuwandeln."

Nicht nur für Geschäftsführer Sebastian Möller ein Schreckensszenario, der in einer Meldung unterstreicht: "Niemand in unserem Verein möchte die Waldemar-Klein-Tribüne als Stehtribüne und damit Platz für viele unserer treusten Anhänger verlieren." Daher habe sein Verein "bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass es keinen Ermessensspielraum für das Werfen von Gegenständen gibt. Stadionverbote nicht unter drei Jahren und eine Umlegung etwaiger entstehender Kosten für den Verein werden rigoros auf ermittelte Täter umgelegt". Drastische Maßnahmen, doch Möller versucht auch Zuversicht auszustrahlen: "Wir sind aber hoffungsvoll, dass wir auch die Einzeltäter in den Griff bekommen. Unsere gesamte Fan-Szene weiß um die Problematik, ist sensibilisiert und vermittelt das auch eigenständig bei jedem Spiel auf der Waldemar-Klein-Tribüne."