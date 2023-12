Nach Bayerns 1:5: Offensichtliche Probleme und Reparaturarbeiten

Zu viele Fehler in der Abwehr, zu wenige Führungsspieler und eine verlorene Achse. Viele Mängel beim FC Bayern sind hausgemacht - und liegen schon eine Weile zurück. All das aufzuarbeiten, braucht Zeit und unangenehme Entscheidungen.

Die Diskussion um die Führungsspieler beim FC Bayern wird nach dem eklatanten Auftreten beim 1:5 in Frankfurt einmal mehr stattfinden an der Säbener Straße. Denn in den vergangenen Jahren, so leidig dieses Thema auch ist, haben die Münchner in David Alaba, Jerome Boateng und Thiago tragende Säulen verloren - ersetzt wurden diese durch die alte sportliche Führung mit teuren, aber nicht aufeinander abgestimmten Verteidigern. Und das Zentrum, so scheint es in den vergangenen Monaten, kann Joshua Kimmich ebenfalls nicht so tragen, wie er es - an seinem eigenen Anspruch gemessen - gerne täte.

Manuel Neuer, der Kapitän, kann hinten in seinem Tor wenig ausrichten. Thomas Müller, der Edelreservist, auf der Bank auch nicht recht viel mehr. Noch deutlicher ins Gewicht aber fallen immer wieder die Aussetzer der Abwehrspieler - Verteidiger, die zusammen rund 172,5 Millionen Euro kosteten: Alphonso Davies (rund 10 Millionen Euro), Matthijs de Ligt (rund 70 Millionen Euro), Dayot Upamecano (42,5 Millionen Euro), Min-Jae Kim (50 Millionen Euro). Die 115 Millionen Euro, die zudem für Benjamin Pavard (35 Millionen Euro) und Lucas Hernandez (80 Millionen Euro) ausgegeben wurden, sind da nicht inbegriffen, die teils utopischen Gehälter ebenso wenig. Alaba hingegen wurde im Zuge dessen ablösefrei abgegeben.

Dabei fehlt ein Typ wie der Österreicher, der sicherlich nicht immer fehlerfrei agierte, aber Spieler wie Davies führte und im Verbund mit Boateng die Defensive organisierte. Fraglich, inwiefern die Kommunikation auf dem Feld heute noch stimmt? Zudem fehlt es dieser Mannschaft an Homogenität. Verständlich also, dass bei Trainer Thomas Tuchel und Sportdirektor Christoph Freund viele Spieler auf dem Prüfstand stehen. Denn: Der FC Bayern befindet sich nach wie vor in Reparaturarbeiten. Was auch heißt, dass unangenehme Entscheidungen künftig nicht ausgeschlossen sind.

Wie der kicker aus der Mannschaft erfuhr, wird auch dort die Meinung vertreten, dass noch viel aufgearbeitet werden muss, was in der Vergangenheit falsch lief und all das nicht von heute auf morgen funktionieren könne. Die sehr direkte Art von Trainer Tuchel soll in diesem Prozess hilfreich sein, heißt es. Dafür aber müssten so manche - in der Vergangenheit häufig in zu viel Watte gepackte - Spieler ihre Komfortzone verlassen. Ebenso fraglich, wer von den Profis alles dazu bereit ist.

Nur logisch also, dass beim FC Bayern nach drei empfindlichen Niederlagen in dieser Saison - dem 0:3 im Supercup, dem Ausscheiden im Pokal und der krachenden Pleite in Frankfurt - vieles hinterfragt wird. Natürlich überwiegen immer die jüngsten Eindrücke. Vergessen aber sollte dabei nicht werden, dass der Grundstein mancher Bayernprobleme schon vor ein paar Jahren gelegt wurde - und die Lösung dieser Probleme komplizierter und zeitaufwändiger sind, als man es in München gerne hätte.