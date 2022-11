Nach Bayern-Update: Senegal hofft noch auf Rekordtorschütze Mané

Sadio Mané wird dem FC Bayern München im letzten Spiel des Jahres nicht zur Verfügung stehen. Ob der Senegalese an der WM 2022 teilnehmen kann, ist noch offen.

Wie der FC Bayern am Mittwochnachmittag mitteilte, hat sich Sadio Mané beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen am 14. Spieltag eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zugezogen. Damit wird er für das letzte Spiel des FCB vor der WM am kommenden Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schalke ausfallen.

Ob die Verletzung auch das Aus Manés für die WM 2022 in Katar bedeutet, ist derweil offen. "Weitere Untersuchungen folgen in den nächsten Tagen, der FC Bayern tauscht sich dazu mit der ärztlichen Seite des senegalesischen Fußballverbandes aus", hieß es in der Mitteilung des Rekordmeisters. Am Vormittag hatte die französische Sportzeitung "L'Equipe" vermeldet, dass Mané wegen einer Sehnenverletzung mehrere Wochen pausieren und damit die WM sausen lassen müsse.

Aufgebot am Freitag verkündet

Mané ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Senegals, mit 34 Toren in 93 Pflichtspielen ist der 30-Jährige der Rekordtorschütze seines Heimatlandes. Beim Gewinn des Afrika-Cups 2022 in Kamerun war er mit drei Treffern einer der Unterschiedsspieler, im Finale gegen Ägypten (4:2 i.E.) versenkte er den entscheidenden Strafstoß. Mané, der in diesem Sommer vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt war, ist zudem amtierender "Fußballer des Jahres" in Afrika.

Der Senegal spielt bei der am 20. November beginnenden WM in Katar in der Gruppe A mit dem Gastgeber, Ecuador und den Niederlanden. Die Niederländer sind am 21. November der erste Gegner für die Nationalmannschaft des Senegal. Deren Nationalcoach Aliou Cissé wird am Freitag sein Aufgebot für die Reise nach Katar bekanntgeben.